Postrach kierowców. Na drogach jest tego coraz więcej

Odcinkowe fotoradary stają się coraz bardziej powszechne na polskich drogach. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym niemal codziennie informuje o uruchamianiu nowych urządzeń tego typu. Wyjaśniamy, jak działają i jakie jest ich główne przeznaczenie.

Jak informuje policja, niedostosowanie prędkości do panujących warunków jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych o tragicznych skutkach. Kierowcy nie zawsze przestrzegają obowiązujących przepisów, co zwiększa ryzyko takich zdarzeń.

Aby poprawić bezpieczeństwo na drogach, stosuje się różne metody egzekwowania przepisów, w tym urządzenia monitorujące prędkość pojazdów. Przykładem takiego rozwiązania jest odcinkowy pomiar prędkości (określany też jako fotoradar odcinkowy), który pozwala na skuteczną kontrolę kierowców.

Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?

Odcinkowy pomiar prędkości (OPP) to system służący do monitorowania prędkości pojazdów na wybranych fragmentach dróg, które często są uznawane za niebezpieczne. Technologia ta działa na zasadzie pomiaru czasu przejazdu pomiędzy dwoma punktami – początkiem i końcem monitorowanego odcinka. Na podstawie odległości między punktami system oblicza średnią prędkość pojazdu, porównując ją z obowiązującym limitem.

Dzięki zamontowanym kamerom urządzenie rozpoznaje dane pojazdu, takie jak typ, marka oraz numer rejestracyjny. Rejestruje czas wjazdu na punkt początkowy i czas wyjazdu na punkcie końcowym monitorowanego odcinka. Na podstawie tych danych system oblicza średnią prędkość pojazdu i porównuje go do obowiązujących przepisów.

Kluczową zaletą OPP jest to, że zmusza kierowców do utrzymania odpowiedniej prędkości na całej długości kontrolowanego odcinka, co skutecznie zwiększa bezpieczeństwo na drodze. W odróżnieniu od pojedynczych fotoradarów, system ten nie pozwala na gwałtowne hamowanie w jednym miejscu, a potem przyspieszanie. Co ważne, odcinkowy pomiar prędkości jest zawsze dobrze oznakowany.



Znak „automatyczna kontrola średniej prędkości” informuje o fragmencie drogi objętym odcinkowym pomiarem prędkości, natomiast znak „koniec automatycznej kontroli średniej prędkości” koniec tego odcinka

Mapa fotoradarów

Obecnie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) wykorzystuje 70 takich urządzeń, które monitorują łącznie około 300 kilometrów dróg. Takich urządzeń jednak stale przybywa.

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym regularnie publikuje w mediach społecznościowych informacje o uruchamianiu nowych systemów odcinkowego pomiaru prędkości. Pełną listę fotoradarów oraz odcinkowych pomiarów prędkości można znaleźć na oficjalnej stronie CANARD.