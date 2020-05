SilentiumPC Grandis 2 to jedno z najlepszych chłodzeń dla procesorów. Cztery lata po premierze coolera, producent postanowił odświeżyć konstrukcję – na rynku debiutuje model Grandis 3. To wydajny sprzęt, który zainteresuje także fanów podświetlenia RGB.

SilentiumPC odświeża swój najlepszy cooler CPU

W sprzedaży pojawią się dwie wersje chłodzenia – zwykła Grandis 3 i podświetlana Grandis 3 EVO ARGB. Zmiany? Nowy cooler na pierwszy rzut oka wygląda podobnie do modelu Grandis 2, ale producent zmodyfikował konstrukcję pod kątem wydajności i wyglądu.

Nadal mamy do czynienia z dwoma wieżowymi radiatorami, które wyposażono w sześć miedzianych ciepłowodów. W nowej wersji zmodyfikowano żeberka oraz kształt podstawy, co ma przekładać się na lepsze możliwości odprowadzania ciepła. W wersji EVO ARGB radiator i ciepłowody są niklowane, więc całość prezentuje się jeszcze ciekawiej.

Kolejna zmiana dotyczy wentylatorów. W obydwóch przypadkach zastosowano dwa wysokociśnieniowe „śmigiełka”, ale są to różne modele - w zwykłym Grandisie 3 jest to 120- i 140-milimetrowy model Sigma HP PWM, natomiast w Grandisie 3 EVO ARGB zastosowano 120- i 140-milimetrowy model Pulsar HP ARGB PWM z programowalnym podświetleniem.

Podświetleniem wentylatorów Pulsar HP ARGB PWM można sterować z poziomu dodawanego kontrolera Nano Reset ARGB, kontrolera Aurora Sync Evo PWM ARGB w obudowach SilentiumPC lub kompatybilnej płyty głównej (wspierane są tutaj systemy ASUS Aura Sync, ASRock Polychrome Sync, Gigabyte RGB Fuision 2.0 i MSI Mystic Light Sync).

Konstrukcja jest zgodna z najnowszymi podstawkami Intel i AMD. Producent deklaruje, że coolery Grandis 3 i Grandis 3 EVO ARGB poradzą sobie z 10- lub 12-rdzeniowymi procesorami (i to nawet po podkręceniu).

SilentiumPC Grandis 3 - kiedy i za ile w sprzedaży?

Nowy Grandis ma szansę powtórzyć sukces poprzednika, który zaliczał się do najbardziej opłacalnych coolerów z górnej półki. Szczególnie ciekawie zapowiada się wersja EVO ARGB, która zainteresuje osoby szukające nie tylko wydajnego, ale też efektownego chłodzenia.

Model SilentiumPC Grandis 2 SilentiumPC Grandis 3 SilentiumPC Grandis 3 Evo ARGB Typ 2x wieżowy (aluminiowy) 2x wieżowy (aluminiowy) 2x wieżowy (niklowany) Ciepłowody 6x 6 mm (miedziane) 6x 6 mm (miedziane) 6x 6 mm (niklowane) Wentylator Sigma PRO 120 PWM

Sigma PRO 140 SE PWM Sigma HP 120 PWM

Sigma HP 140 PWM Pulsar HP ARGB 120 PWM

Pulsar HP ARGB 140 SE PWM Prędkość obrotowa 500 - 1600 RPM

500 - 1000 RPM 250 - 1600 RPM

250 - 1400 RPM 250 - 1600 RPM

250 - 1400 RPM Łożysko Hydrauliczne Hydrauliczne Hydrauliczne Podświetlenie brak brak ARGB LED Kompatybilność Intel LGA 775, 115X, 1200, 1366, 2011(-3), 2066

AMD AM2(+), AM3(+), AM4, FM1, FM2(+) Intel LGA 115X, 1200, 2011(-3), 2066

AMD AM2(+), AM3(+), AM4, FM1, FM2(+) Wydajność 250 W 250 W 250 W Wymiary 159 × 140 × 131 mm 159 × 140 × 131 mm 159 × 140 × 131 mm Waga 1020 g 985 g 961 g

Standardowa wersja została wyceniona na 199 zł, więc na tyle samo co Grandis 2. Model EVO ARGB jest o 50 zł droższy - jego cena to 249 zł. Myślicie, że to dobre stawki?

Źródło: SilentiumPC

Zobacz więcej o coolerach CPU: