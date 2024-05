Tańszy flagowy smartfon i podstawowy model smartwatcha na 2024 rok potwierdzone. Fani Samsunga zacierają ręce z radości.

Dotychczas koreański producent kilkakrotnie prezentował smartfony, tablety i inne urządzenia oznaczone jako “FE”. Skrót możemy rozwinąć jako “Fan Edition”. W teorii oznacza to, że za relatywnie niską sumę miłośnicy marki otrzymują najważniejsze funkcje, na którym im najbardziej zależy. Czy to samo powiemy o dwóch kolejnych modelach, których produkcję potwierdza obecność na liście urządzeń w nowej wersji nakładki One UI? Mowa o zegarku Galaxy Watch FE i tańszym, flagowym telefonie Galaxy S24 FE.

Wprowadzenie do produkcji potwierdzają dane znalezione w kodzie oprogramowania

Informacje z oznaczeniem obu modeli znaleziono w najnowszej wersji oprogramowania One UI (nakładka na Androida). Dociekliwi Internauci znaleźli też informacje o szykowanym dla zegarka Galaxy Watch FE oprogramowaniu. Wynika z nich, że model o oznaczeniu SM-R861 powinien trafić na rynek w kilku wersjach. Mowa m.in. o odmianie wyposażonej w łączność bezprzewodową Wi-Fi oraz o wariancie z obsługą LTE. Być może trzecia wersja będzie pozbawiona obu tych dodatków.

Samsung Galaxy Watch FE powinien dostać funkcje premium, znane z innych smartwatchy marki. JEdnocześnie ma być urządzeniem znacznie tańszym od najnowszych modeli. Być może pozwoli na to wykorzystanie podzespołów ze starszych modeli. Jakiś czas temu w sieci pojawiły się informacje o wykorzystaniu procesora z Galaxy Watch 4, czyli sprzed dwóch generacji.

Potwierdzenie Samsunga Galaxy S24 FE

Pierwszy smartfon marki oznaczony jako Fan Edition okazał się ogromnym sukcesem. Samsung Galaxy S20 FE oferował prawie to, co “pełnoprawne” flagowce, a cena była znacznie niższa. Pozwoliły na to kompromisy, jak plecki obudowy wykonane z plastiku zamiast szkła, nieco słabsza wydajność, czy ciut gorszy ekran i zestaw aparatów. Te cięcia okazały się jak najbardziej do przyjęcia dla wielu klientów, zachęconych do zakupu dobrą ceną. Samsunga Galaxy S21 FE możemy uznać za odświeżenie pierwszego modelu, a Galaxy S22 FE w ogóle się nie pojawił.

Do najnowszego modelu, czyli Galaxy S23 FE, możemy mieć natomiast sporo zastrzeżeń. Nie jest dużo tańszy od Galaxy S23, jest natomiast zauważalnie gorszym urządzeniem. Przypomina raczej średniopółkowy model Galaxy A55 5G, niż flagowca. Nic więc dziwnego, że miłośnicy marki byli zawiedzeni specyfikacją Galaxy S23 FE. Teraz pozostało im czekać na premierę kolejnego modelu.

Informacje o Galaxy S24 FE pojawiły się na stronach Samsunga - model ten (SM-721B) pojawił się na liście urządzeń z aktualizacją do One UI w jednej z kolejnych wersji. Nie ma natomiast oficjalnych informacji na temat specyfikacji tego modelu. Mam nadzieję, że okaże się lepszy od aktualnie sprzedawanego modelu. Galaxy S Fan Edition powinien w końcu być “prawie flagowcem”, a nie “tylko niewiele lepszym śedniakiem”.

Kiedy premiera nowych urządzeń Samsunga Galaxy FE?

Smartfon Samsung Galaxy S24 FE powinien pojawić się na rynku jeszcze w tym roku. Może to oznaczać, że będzie miał premierę niemal rok później od Galaxy S23 FE. Warto zaznaczyć, że sprzedawany dziś model najpierw pojawił się w Stanach Zjednoczonych, gdzie dostał też nieco lepszy procesor od europejskiej wersji. Nie trzeba chyba dodawać, że nie spotkało się to z dobrym przyjęciem fanów marki.

Z informacji potwierdzających produkcję Samsunga Galaxy Watch FE wynika natomiast, że model ten trafi do produkcji jeszcze w maju tego roku. Być może premiera zegarka odbędzie się więc na dniach.