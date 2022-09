Powerbanki to dziś gadżety pierwszej potrzeby. Oto najważniejsze rzeczy, które każdy powinien o nich wiedzieć.

Co można naładować powerbankiem?

Powerbanki to po prostu przenośne magazyny energii z funkcją ładowarki. Oznacza to – ni mniej, ni więcej – że za ich pomocą możesz naładować właściwie każde urządzenie, w którym energię uzupełnia się przez USB. Oczywistym sprzętem jest telefon, ale tak samo możesz naładować tablet, czytnik e-booków, kamerę, aparat czy słuchawki. Oferowane napięcie wyjściowe jest jednak najczęściej niewystarczające, by podładować laptopa.

Choć pod względem technologicznym są do nich zbliżone, odrębną kategorię powerbanków stanowią stacje zasilające. To spore (i przeważnie dość drogie) magazyny energii, które to jednak pozwolą ci naładować (lub wręcz zasilać) także znacznie bardziej zaawansowane urządzenia. Wypada w tym miejscu wspomnieć także o powerbankach z funkcją rozrusznika samochodowego – tu chyba nie trzeba niczego dodawać.

Jak ładować powerbank?

Zacznijmy od tego, że powerbank przyniesiony ze sklepu lub odebrany od kuriera najprawdopodobniej nie będzie naładowany do pełna – najczęściej na 50-75% swojej pojemności. Nie ma znaczenia to, czy najpierw wykorzystasz tę energię, czy też najpierw podłączysz go do ładowania. Jednak gdy przyjdzie już czas pierwszego ładowania, to dobrą praktyką jest naładowanie go do pełna. Choć…

Akumulatory litowo-jonowe, a właśnie te stanowią podstawę powerbanków, nie mają wady swoich starszych braci, w postaci tzw. efektu pamięci. Pomijając techniczne detale oznacza to po prostu tyle, że nie jest konieczne rozładowywanie ich do zera ani ładowanie do pełna. Nie przejmuj się więc, jeśli musisz zaraz wyjść z domu i tylko trochę udało ci się podładować swój powerbank. Podobnie zresztą wygląda to w przypadku współczesnych telefonów.

W kwestii tego, jak naładować powerbank, są jednak dwie zasady, o których warto pamiętać. Po pierwsze: nie warto długotrwale przechowywać rozładowanego akumulatora, ponieważ może to skrócić jego żywotność. Podobny, negatywny efekt osiągniesz, zostawiając powerbank „w prądzie” na całą noc.

Większość akcesoriów tego typu ma wskaźnik naładowania (zwykle w postaci kilku diod). Jeszcze większe ułatwienie stanowi powerbank z wyświetlaczem – wskazuje bowiem dokładną wartość procentową naładowania wbudowanego akumulatora.

Jak przechowywać powerbank?

Przejdźmy tymczasem do tego, jakie jest optymalne środowisko przechowywania powerbanków. Nie będzie pewnie dla ciebie zaskoczeniem, że są to po prostu warunki… domowe. Zarówno zbyt niska, jak i zbyt wysoka temperatura może bardzo negatywnie wpłynąć na trwałość ogniw i tym samym żywotność całego akcesorium.

Dlatego też położenie powerbanku obok siebie podczas plażingu, jak również trzymanie go na wierzchu w trakcie górskiej wycieczki nie jest najlepszym pomysłem.

Jaki powerbank wybrać?

Jeśli zastanawiasz się po prostu, jaki powerbank kupić, to możesz zajrzeć do naszego rankingu powerbanków albo poszukać na własną rękę. Przyjrzyjmy się zatem najważniejszych cechom i parametrom tych akcesoriów. Są to:

pojemność (wyrażana w mAh) – im większa, tym lepiej, bo naładowany do pełna powerbank pozwoli na większą liczbę ładowań twoich urządzeń,

(wyrażana w mAh) – im większa, tym lepiej, bo naładowany do pełna powerbank pozwoli na większą liczbę ładowań twoich urządzeń, natężenie (wyrażane w A) – najlepiej wybrać model oferujący natężenie 2 A, ponieważ sprawdzi się w przypadku większej liczby urządzeń,

(wyrażane w A) – najlepiej wybrać model oferujący natężenie 2 A, ponieważ sprawdzi się w przypadku większej liczby urządzeń, moc (wyrażana w W) – im większa, tym lepiej, ponieważ (przynajmniej teoretycznie) pozwoli naładować twoje urządzenia szybciej,

(wyrażana w W) – im większa, tym lepiej, ponieważ (przynajmniej teoretycznie) pozwoli naładować twoje urządzenia szybciej, napięcie (wyrażane w V) – tutaj optymalnym wyborem jest 5 V, ponieważ odpowiada wymaganiom stawianym przez praktycznie wszystkie urządzenia mobilne,

(wyrażane w V) – tutaj optymalnym wyborem jest 5 V, ponieważ odpowiada wymaganiom stawianym przez praktycznie wszystkie urządzenia mobilne, waga – im mniejsza, tym lepiej, ponieważ sprzyja mobilności. Postaraj się o kompromis względem pojemności,

– im mniejsza, tym lepiej, ponieważ sprzyja mobilności. Postaraj się o kompromis względem pojemności, liczba i typ gniazd USB – im większa liczba i większa różnorodność, tym lepiej, ponieważ masz wówczas możliwość ładowania większej liczby urządzeń,

– im większa liczba i większa różnorodność, tym lepiej, ponieważ masz wówczas możliwość ładowania większej liczby urządzeń, technologia szybkiego ładowania – po prostu najlepiej, gdy jest obecna. Dobierz tylko odpowiedni standard, by był kompatybilny z twoimi urządzeniami.

Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, służymy pomocą.

Artykuł powstał we współpracy z RTV EURO AGD.