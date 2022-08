Ładowarka solarna do telefonu pozwala naładować go za darmo, za pomocą promieni słonecznych. Wystarczy podłączyć smartfon i wystawić ładowarkę na słońce. Jest to idealna propozycja na wakacyjne wyjazdy i nie tylko. Dobra ładowarka słoneczna do telefonu przydaje się cały rok.

Ładowarka solarna do telefonu - darmowa energia

Ładowarka solarna, ładowarka słoneczna lub jak kto woli powerbank solarny, nie jest zwykłym powerbankiem. Co prawda wiele z nich wyposażonych jest dodatkowo we wbudowane akumulatory, w których magazynowana jest energia, ale są też takie modele, które mają jedynie panele słoneczne i służą do bezpośredniego ładowania telefonu z energii słonecznej.

Każda ładowarka ma jedno podstawowe zadanie - naładować dany sprzęt jak najszybciej. Jednak w przypadku ogniw słonecznych priorytet jest nieco inny. Tutaj najważniejsze jest naładowanie sprzętu z dala od sieci elektrycznej. Co prawda zwykły powerbank też to potrafi, ale musimy go wcześniej naładować z sieci, a po jego wyczerpaniu pełni już tylko rolę cegły w plecaku.

Ładowarka solarna ma tę zaletę, że możemy ją wystawić na światło i ładować telefon za darmo, korzystając z energii słonecznej. W polskim klimacie optymalne rezultaty otrzymamy oczywiście latem, kiedy dni są długie, a najbliższa nam gwiazda świeci wysoko na niebie. Wtedy ładowanie jest najbardziej efektywne. Jednak dobra ładowarka solarna będzie przydatna właściwie przez cały rok. Po prostu proces ładowania może trwać dłużej.

Jaki powerbank solarny do telefonu kupić w 2022 roku? Oto polecane modele:

Na jakie cechy zwracać uwagę przy wyborze ładowarki słonecznej? Przede wszystkim na moc wyjściową, która ma bezpośredni wpływ na szybkość ładowania. Nie zawsze jest ona podawana bezpośrednio, ale często w specyfikacji znajdziemy napięcie i natężenie, więc moc możemy obliczyć sami. Napięcie to zazwyczaj 5V, więc jeśli natężenie wynosi 1A, to otrzymujemy moc 5W. W nieco lepszych modelach może to być np. 5V x 2,1A = 10,5W. Im więcej tym lepiej. Warto jednak pamiętać, że takie wartości czasami dotyczą ładowania z wbudowanego akumulatora, a nie panelu fotowoltaicznego. Ładowanie słoneczne jest zależne np. od kąta padania promieni słonecznych.

Po drugie ładowarka solarna powinna mieć więcej niż jeden port USB, dzięki czemu będziemy mogli ładować dwa telefony jednocześnie. Oczywiście nie zawsze jest to konieczne - wielu osobom wystarczy jeden port i dla nich nie będzie to stanowiło problemu.

Po trzecie powerbank na baterie słoneczne powinien mieć wyraźny wskaźnik poziomu naładowania. Najlepiej mały wyświetlacz prezentujący wartość cyfrową lub rząd diod, które gasną w miarę zużywania energii z powerbanku. Po czwarte powinniśmy zwracać uwagę na jakość wykonania. W końcu ładowarka solarna to sprzęt, który często zabieramy na wyjazdy, wakacje, biwak i ogólnie rzecz ujmując łono natury. Dlatego obudowa powinna być solidna.

Ostatnią kwestią (dla niektórych wręcz najważniejszą) jest cena. W tym zestawieniu znajdziesz również tanie ładowarki solarne, ale warto uświadomić sobie to, że zazwyczaj są to urządzenia droższe od zwykłego powerbanku, bo mają szerszą funkcjonalność i pozwalają czerpać darmową energię. Ceny niekiedy zaczynają się od nieco ponad 100 złotych, ale nie oczekujmy wtedy cudów. Niektóre ładowarki solarne potrafią kosztować ponad 500 złotych i więcej, oczywiście zapewniając tym samym lepsze osiągi. Sprawdźmy zatem powerbank solarny ranking podpowiadający, jaką ładowarkę solarną do telefonu warto kupić.

Co kupić, czyli powerbank solarny ranking

PowerNeed ES-6 Ocena benchmark.pl









4,2/5 PowerNeed ES-6 to opcja dla osób z ograniczonym budżetem. Ocena stylistyki to rzecz gustu, cała konstrukcja po złożeniu ma kształt portfela, a ogólnie kilka cech, które mogą przydać się poza domem. Chodzi przede wszystkim o wodoodporność, otwory pozwalające na wieszanie oraz karabińczyk i dwie przyssawki z haczykami w zestawie. To przystępna cenowo ładowarka fotowoltaiczna, której najważniejszym elementem jest jednak monokrystaliczny panel solarny 9W, do ładowania przygotowano z kolei port USB (5V/1.8A). Wedle deklaracji producenta, przy idealnych warunkach promieniowania słonecznego można liczyć na naładowanie 1000 mAh baterii w urządzeniu mobilnym w około godzinę. Najważniejsze cechy: Złącza 1x USB 2.0

PowerNeed ES20000B Ocena benchmark.pl









4,4/5 Jeśli zależy Ci na jak największej pojemności, możesz postawić na PowerNeed ES20000B. To połączenie klasycznego powerbanku z panelem słonecznym, co dla niektórych jest atrakcyjniejszą opcją. Producent zastosował tutaj baterię litowo-polimerową o pojemności aż 20000 mAh, a więc można będzie zasilić kilka razy nie tylko smartfona, ale nawet sporą część tabletów. Ewentualnie dwa urządzenia jednocześnie, bo na wyposażeniu PowerNeed ES20000B są dwa porty USB (5V/2A) dedykowane przekazywaniu energii na zewnątrz. Jeśli chodzi natomiast o panel solarny, to mowa o 9W. PowerNeed ES20000B ma też wbudowany wskaźnik pojemności baterii, diodę LED, dzięki której może spełniać także rolę latarki, wodoszczelną obudowę oraz kilka zabezpieczeń, w tym przeciwzwarciowe, przeciwwstrząsowe oraz ochronę przed przeładowaniem. Najważniejsze cechy: Złącza micro USB 2.0, USB typu C, 2x USB-A

Rodzaj akumulatora litowo-polimerowy

Xtorm XXR105 Super Charger 10000 mAh Ocena benchmark.pl









4,5/5 Nie da się zaprzeczyć, że Xtorm XXR105 Super Charger 10000 mAh wpada w oko z racji wyróżniającej się kolorystyki. Jest przy tym wodoszczelny zgodnie z normą IPX4 i ma przygotowany uchwyt pod np. karabińczyk. Nie tylko z tych względów zasługuje jednak na uwagę. To kolejny powerbank z panelem słonecznym, w tym przypadku mówimy o pojemność 10000 mAh. Ma trzy wbudowane złącza USB do ładowania innych urządzeń (w tym jedno USB typu C), ale wydajność panelu słonecznego nie należy do najwyższych, bo wynosi tylko 4,5W. Najważniejsze cechy: Złącza 2x USB 2.0, USB typu C

Rodzaj akumulatora litowo-polimerowy

Green Cell SolarCharge 21W Ocena benchmark.pl









4,5/5 W przypadku Green Cell SolarCharge 21W pojawia się chyba najwięcej opinii kupujących o skutecznym działaniu, a to w przypadku każdego urządzenia ma przecież niebagatelne znaczenie. Mamy tutaj do czynienia z wbudowanym magazynem energii 10000 mAh oraz panelami słonecznymi o mocy 21W, zauważalnie większej niż przy wcześniej omawianych propozycjach. Green Cell SolarCharge 21W wyróżniają również aż cztery wbudowane złącza - dwa USB-A, USB-C oraz micro USB. Ten ostatni może być wykorzystywany do alternatywnego zasilania powerbanku, jednocześnie z Green Cell SolarCharge 21W można natomiast ładować trzy urządzenia mobilne. Przewidziano też diodę LED informującą o poziomie nasłonecznienia paneli słonecznych oraz miejsce na karabińczyk, jest on nawet dorzucany do zestawu. Najważniejsze cechy: Złącza micro USB 2.0, 2x USB, USB typu C

Xtorm XAP275U 21W Ocena benchmark.pl









4,5/5 Xtorm XAP275U 21W to najdroższa z wybranych propozycji. Cena jest tutaj pochodną kilku elementów, przede wszystkim efektywności wynikającej z zastosowania 21-watowej maty solarnej. Rozmiary są już większe niż przy wcześniej omówionych gadżetach (32 x 15,5 x 3,5 cm przy zamknięciu i 63 x 32 cm po rozłożeniu), ale dzięki temu to samo można powiedzieć o wydajności. Nie bez znaczenia jest też fakt, że panele SunPower zostały obudowane trwałą nylonową powłoką (600D). Xtorm XAP275U 21W posiada dwa złącza do ładowania urządzeń mobilnych (USB-C 5V/3A oraz USB 5V/2,4A), poza tym użytkownicy mogą liczyć na niewielki wyświetlacz LCD pokazujący wydajność paneli oraz moc ładowania. Warto też zaznaczyć, że cała konstrukcja jest bardzo solidnie wykonana oraz zabezpieczenia przed przeładowaniem i przegrzaniem. Najważniejsze cechy: Złącza USB typu C, 1 x USB-A

Powerbank na słońce - czy warto?

Opinie na temat ładowarek solarnych są mieszane, a negatywne komentarze wynikają przede wszystkim z ograniczonej wydajności stosowanych tutaj, niewielkich paneli słonecznych. W praktyce okazuje się, że często nie jest z tym tak źle, jak mogłoby się wydawać. Sceptyczni na początek przygody z tego typu sprzętem mogą wybrać również przedstawiane tutaj modele i z baterią i z panelem słonecznym, które pozwalają zdobywać energię z dwóch źródeł - z gniazdka oraz z promieni słonecznych.

A jakie są Wasze wrażenia z korzystania z ładowarek na energię słoneczną? Mieliście do czynienia z tego typu gadżetami? Które modele polecacie?