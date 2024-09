Powrót do nauki? Tylko z kartami NVIDIA GeForce RTX!

W tym momencie najlepszy komputer dla ucznia czy studenta to taki, który ma na pokładzie kartę graficzną GeForce z serii RTX 40. Dlaczego? Co mają wspólnego z nauką podzespoły tradycyjnie wykorzystywane wyłącznie do gamingu? Okazuje się, że bardzo, bardzo wiele.

Autor: Sławomir Serafin

A przynajmniej od czasu, gdy w kartach NVIDIA zagościła wielozadaniowa sztuczna inteligencja, dla której poprawa jakości obrazu w grach wideo jest tylko jednym z kilku obszarów, w których przejawia niespotykany poziom kompetencji. Jakie są pozostałe? I jak mogą wydatnie wspomóc procesy edukacyjne? Wyjaśniamy w naszym artykule.

Sekwencja rewolucji

Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że prawdziwą rewolucją w dziedzinie przenośnych komputerów osobistych jest wprowadzona przez koncern NVIDIA technologia Max-Q. Założenia przyniesionej przez nią zmiany paradygmatu były proste. Karty graficzne montowane w laptopach miały być smuklejsze i bardziej efektywne energetycznie, co sprawiało, że zacierała się różnica w wydajności między laptopami i komputerami stacjonarnymi. Dzięki postępującej miniaturyzacji NVIDIA zdołała ujednolicić swoje produkty. Laptopy zyskały nagle potężne karty graficzne, choć nadal pozostały lekkie i smukłe. Stały się pełnoprawnymi maszynami do gamingu.

Kolejna rewolucja nastąpiła całkiem niedawno. A dokładniej wtedy, gdy NVIDIA wprowadziła na rynek karty graficzne GeForce RTX wyposażone w technologię DLSS, czyli Deep Learning Super Sampling, bazującą na uczeniu maszynowym. Ta relatywnie prosta, wyspecjalizowana AI drastycznie zwiększyła wydajność renderowania grafiki w grach. Tylko w grach. Na wyjście daleko poza domenę tego rodzaju rozrywki trzeba było poczekać do ubiegłego roku i kolejnej rewolucji od NVIDIA, czyli DLSS 3.

Coś zupełnie nowego

DLSS 3 na pierwszy rzut oka wydaje się po prostu kolejną wersją rozwojową udanej technologii. Ale w tym przypadku nazwa jest myląca. To całkiem nowa, o wiele potężniejsza i bardziej wszechstronna sztuczna inteligencja. Nieustannie trenowana na potężnych bazach danych przez superkomputery NVIDIA, z każdą kolejną aktualizacją zyskuje nowe funkcje i możliwości. Daleko wykraczające poza granie. I niebywale przydatne w szkole oraz na uczelni.

Stary DLSS poprawiał wydajność gier. Nowa AI DLSS 3 kryjąca się wewnątrz przełomowej architektury Ada Lovelace, na której bazują karty NVIDIA GeForce RTX serii 40, poprawia wydajność praktycznie wszędzie. Obliczenia to przecież obliczenia. Opracowana przez NVIDIA architektura wielordzeniowych procesorów CUDA, stosowana we wszystkich kartach graficznych tego producenta, umożliwia wykorzystanie ich olbrzymiej mocy do zadań niegdyś zarezerwowanych dla wyspecjalizowanych superkomputerów. Na przykład do zaawansowanego modelowania w laboratoriach biologicznych i genetycznych. Lub rozbudowanych symulacji fizycznych. A w medycynie do tworzenia trójwymiarowych renderów na podstawie tomografii i rezonansu magnetycznego. To wszystko leży w zakresie możliwości kart graficznych NVIDIA. Tych samych, które znajdują się w dobrym laptopie dla ucznia lub studenta.

A warto też pamiętać, że w kartach z rodziny NVIDIA GeForce RTX ta wszechstronna, potężna architektura CUDA zyskuje jeszcze większe możliwości dzięki AI. Sztuczna Inteligencja DLSS 3 nie tylko liczy fenomenalnie, ale też jest cały czas trenowana, żeby robić to jeszcze lepiej. I można ją wykorzystać na własny użytek, choćby w oprogramowaniu inżynieryjnym. Albo ekonomicznym. W aplikacjach dla architektów. I informatyków. Albo analityków danych. Ta rewolucyjna AI aż czterokrotnie przyspiesza działanie aplikacji dla inżynierów. A jeśli ktoś zajmuje się zaawansowana analizą danych lub tworzeniem i szkoleniem własnych modeli sztucznej inteligencji, może liczyć aż na 30-krotnie większą wydajność! I to już dzięki tańszej karcie NVIDIA GeForce RTX 4060! Laptop z taką kartą, taki jak Gigabyte G5 lub MSI Cyborg A15, można kupić już za bardzo niewiele ponad cztery tysiące złotych. To bardzo mało jak na sprzęt, który tak bardzo zwiększa możliwości studenta kierunków technicznych.

Asystent, studio i wiele więcej

Przybywająca razem z kartami GeForce RTX serii 40 sztuczna inteligencja nie tylko powoduje skokowy wzrost wydajności wyspecjalizowanych aplikacji. Nowe wersje sterowników przyniosły także osobistego asystenta AI, czyli ChatRTX. To nie jest jeden ze znanych wielkich modeli językowych czy AI używanych do generowania obrazów lub wideo. Ta sztuczna inteligencja bazuje lokalnie na karcie GeForce RTX i zajmuje się organizowaniem oraz analizowaniem danych użytkownika. Zdjęć, skanów, notatek, dokumentów i harmonogramów. Sterowana prostymi komendami tekstowymi lub głosowymi może je porządkować, streszczać czy prowadzić w nich wyszukiwania. Dotyczące także obrazu! To może być nieoceniona pomoc w pisaniu prac domowych, przygotowywaniu prezentacji czy dowolnych innych projektach szkolnych oraz akademickich. A to jeszcze nie koniec.

Karty graficzne NVIDIA wspierają kreatywność / źródło: Adobe Stock

NVIDIA DLSS 3 wspiera nie tylko aplikacje techniczne. Dzięki pakietowi NVIDIA Studio jest też prawdziwym turbodoładowaniem dla kreatywności. Narzędzia te pozwalają na praktycznie błyskawiczną obróbkę grafiki. Laptop z kartą NVIDIA GeForce RTX 4060 potrafi ponad 13-krotnie szybciej generować dwuwymiarowe obrazy. Prawie pięciokrotnie szybciej renderować grafikę 3D. Oraz dwukrotnie szybciej edytować surowy materiał wideo 8K. I to nie w porównaniu do zwykłych laptopów. Wspomniane przyspieszenie zostało obliczone w porównaniu do możliwości laptopów dla profesjonalistów, których ceny są wyrażanie pięcioma cyframi.

Karty NVIDIA zapewniają ponadprzeciętną wydajność

Ta różnica będzie jeszcze większa, gdy do porównania weźmiemy laptop z dużo mocniejszą kartą NVIDIA GeForce RTX 4070, taki jak Gigabyte Aorus 16X, którego można mieć już od 6999 zł. Albo kosztujący niewiele ponad 10 tysięcy i już naprawdę potężny MSI Vector 16 z układem RTX 4080 lub laptop MSI Raider GE78, który ma na pokładzie najmocniejszą na rynku kartę NVIDIA GeForce RTX 4090.

A po nauce – rozrywka

Sztuczna inteligencja DLSS 3, mimo całej swojej wszechstronności, nie zapomina o swoich korzeniach. NVIDIA, dziś światowa potęga w segmencie AI, wywodzi swoje technologiczne rewolucje ze świata gier. I nie traktuje go po macoszemu. Wszystkie karty RTX z serii 40, nawet tańsze modele GeForce RTX 4050, jak te w laptopie dla graczy ASUS TUF Gaming A15, który można mieć za niewiele ponad cztery tysiące, lub MSI GF63, który nabędziemy już od 3599 zł, fantastycznie nadają się do grania. Za pomocą kilku różnych technologii poprawiają jakość i płynność renderowania, skokowo zwiększają liczbę generowanych klatek na sekundę, a do tego kilkukrotnie zmniejszają opóźnienia sprzętowe dzięki technice NVIDIA Reflex, co ma wpływ na większą responsywność w grach.

żródło: Adobe Stock

I nie tylko grach. Sztuczna inteligencja DLSS 3 jest również specjalistką od poprawy jakości materiałów filmowych. Każdy strumień wideo odtwarzany w przeglądarkach Chrome i Edge potrafi zmienić w filmową ucztę poprzez podniesienie jego rozdzielczości do 4K oraz dodanie efektów HDR. To proces graniczący z magią. A dzięki narzędziom NVIDIA Broadcast, które też są częścią możliwości kart RTX serii 40, tę samą magiczną poprawę jakości można zastosować do własnych transmisji wideo i audio, zmieniając z pomocą AI amatorski sprzęt w profesjonalne studio nagrań.

Karty NVIDIA GeForce RTX 4060 zapewniają rozgrywkę na najwyższym poziomie

Nie ulega wątpliwości, że laptopy z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX serii 40 i sztuczną inteligencją DLSS 3 na pokładzie są w tym momencie najlepsze. Dla graczy, dla specjalistów. W zasadzie dla wszystkich. A w szczególności uczniów i studentów, którym przyda się każda pomoc w kształceniu. I którzy powinni już dziś uczyć się także wykorzystywania wielkich możliwości oferowanych przez AI. Umiejętność współpracy ze sztuczną inteligencją z pewnością będzie wielkim atutem w przyszłości. A wyposażając osobę kształcącą się w najlepsze narzędzia, takie jak laptop z DLSS 3, myślimy przede wszystkim o przyszłości właśnie.