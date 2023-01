Dzielisz się z kimś dostępem do konta Netflix? Zgodnie z zapowiedziami, zarządzający platformą zdecydowali się na zmiany w tym aspekcie także w Polsce.

Netflix pochyla się nad współdzieleniem kont

Być może pamiętacie, że temat stał się bardzo gorący już na początku zeszłego roku, kiedy to w ramach testów w wybranych krajach wprowadzono opłaty za współdzielenie konta. Kilka miesięcy później w niektórych regionach wystartowała opcja Netflix Homes, czyli w największym skrócie właśnie to rozwiązanie, ale już w finalnej wersji. Nikt nie miał wątpliwości, że walka Netflix z popularną wśród wielu użytkowników praktyką będzie zataczała szersze kręgi i nie ominie to także Polski. Właśnie się o tym przekonujemy.

W Centrum pomocy Netflix pojawiły się nowe zapisy. Ten najważniejszy to wprawdzie tylko przypomnienie, iż zgodnie z regulaminem konto Netflix może być współdzielone przez osoby mieszkające w jednym gospodarstwie domowym. Co z innymi przypadkami? Tu właśnie zaczynają się zmiany.

Nie będzie dodatkowych opłat, ale ścisła kontrola

Najwięcej osób zastanawiało się, jak rozwiązana zostanie kwestia finansowa. I tutaj od razu prosty komunikat, w przypadku naszego rynku nie zaplanowano dodatkowych opłat. Przynajmniej obecnie nie ma zatem planów zmiany cen Netflix.

Trzeba spodziewać się jednak, iż zwiększy się nadzór nad tym, czy omawiana opcja nie jest nadużywana. Osoby, które nie mieszkają razem (Netflix określa to od zawsze mianem gospodarstwa domowego), będą musiały założyć swoje konto. Jeśli dojdzie do logowania z innego miejsca, pojawi się komunikat z prośbą o zweryfikowanie urządzenia. Dopiero po tym kroku można będzie kontynuować oglądanie.

„Jeśli nastąpi logowanie na konto z urządzenia spoza Twojego gospodarstwa domowego lub takie urządzenie będzie używane w sposób ciągły, możemy poprosić Cię o zweryfikowanie tego urządzenia, zanim będzie można na nim korzystać z serwisu Netflix, lub o zmianę gospodarstwa domowego Netflix. W ten sposób potwierdzamy, że na tym urządzeniu można korzystać z konta. […] Netflix nie obciąży Cię automatycznie opłatą, jeśli współdzielisz konto z osobą, która z Tobą nie mieszka.”

Weryfikacja urządzenia Netflix. Jak wygląda?

Procedura przebiegu weryfikacji urządzenia też jest już znana. I wygląda na to, że chwilę będzie zajmować (pewnie o to chodziło). Właściciel konta otrzyma wiadomość na adres e-mail lub telefon, w której znajdzie się link przekierowujący do strony z 4-cyfrowym kodem weryfikacyjnym. Trzeba będzie wprowadzić go na danym urządzeniu (wyświetlającym prośbę o to) w ciągu 15 minut. Jak zaznaczono, „prośba o weryfikację urządzenia może się pojawiać co pewien czas.”

Do wykrywania tego czy urządzenia pochodzą z jednego gospodarstwa domowego wykorzystywane będą adresy IP, identyfikatory urządzeń oraz aktywność danego konta. Konieczność weryfikacji nie pojawi się gdy urządzenia będą korzystać z połączenia internetowego w gospodarstwie domowym właściciela konta.

Źródło: Netflix, foto: unsplash