Nie strasz, nie strasz, a jednak. Jeśli komuś wydawało się, że Netflix mimo sugestii nie zrobi nic z procederem współdzielenia konta, to ostatecznie trzeba przygotować się na inny obrót spraw.

Netflix Homes, współdzielenie konta Netflix płatne w pierwszych krajach

O tym, iż Netflix w jakiś sposób będzie musiał powetować sobie odpływ użytkowników mówi się od dłuższego czasu. I to o pomysłach, które z pewnością nie podobają się przynajmniej niektórym osobom nadal korzystającym z tego serwisu. Jednym z nich jest nowy, tańszy plan z reklamami, a drugim wprowadzenie płatności za współdzielenie konta. Już w marcu w trzech krajach rozpoczęto testy, teraz zdecydowano się zrobić krok dalej.

Opcja Homes będzie polegała na możliwości dodawania do konta innych gospodarstw domowych (od jednego do trzech, w zależności od opłacanego planu). Oczywiście za dodatkową opłatą - w przypadku wykrycia przez Netflix (lub podania tego przez użytkownika dobrowolnie, wcześniej) korzystania z serwisu poza swoim miejscem zamieszkania przed dłużej niż 2 tygodnie. Wedle przekazywanych informacji, do nadzoru będą wykorzystywane między innymi adresy IP, identyfikatory urządzeń i aktywność na koncie. W przypadku braku należnej opłaty konto będzie blokowane.

Kto i ile zapłaci za dzielenie się kontem Netflix?

Nowy system abonamentowy zostanie wdrożony w pięciu krajach Ameryki Łacińskiej już w sierpniu. Na dodatkowe opłaty muszą przygotować się użytkownicy w Argentynie, Dominikanie, Salwadorze, Gwatemali i Hondurasie. Stawki mają być zależne od rynku, ale tutaj (za wyjątkiem Argentyny) mówi się o 3 dolarach za każde dodatkowo podawane gospodarstwo domowe.

Dlaczego padło akurat na ten region? Szacuje się, że właśnie w Ameryce Łacińskiej udostępnianie haseł cieszy się szczególnie dużą popularnością. Czy omawiane rozwiązanie pojawi się również w innych regionach? Netflix cały czas pcha tę koncepcję naprzód, więc wydaje się, że to jedynie kwestia czasu.

Już wcześniej pojawiały się głosy, iż Netflix zakłada dzięki dodatkowym opłatom za współdzielenie konta spory przypływ gotówki w kasie. Jak sądzicie? Faktycznie na tym zyska?

Źródło: help.netflix, foto: unsplash