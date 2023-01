Jakie seriale na Netflix cieszyły się w kończącym się roku największą popularnością? Lista przynosząca odpowiedź, może poza małymi wyjątkami, nie wydaje się zaskakująca.

Najpopularniejsze seriale 2022 roku na Netflix

Przygotowaliśmy zestawienie prezentujące, naszym zdaniem, najlepsze seriale, które trafiły na Netflix w 2022 roku. Nie jest jednak wielką najemnicą, że dość często dużą popularność zdobywa produkcja, która nie zapowiadała się na wielki hit. Co w 2022 roku cieszyło się największym wzięciem abonentów Netflix sympatyzujących z serialami?

Chyba nikogo nie zdziwi, iż najwięcej widzów przyciągnął Stranger Things 4, czyli najnowszy sezon w ogólnym rozrachunku chyba największego serialowego przeboju tej platformy. Czwarty sezon z pewnością nie był najlepszym ze wszystkich, ale przyjęto go bardzo dobrze i już wypatrywane są doniesienia na temat Stranger Things 5, finału opowieści o Hawkins.

Na drugie miejsce udało się wdrapać Wednesday, chyba jednej z większych, pozytywnych niespodzianek. Hype nie był tu ogromny, znów potwierdziło się, że dobra produkcja obroni się bez nadmiaru materiałów promujących. Tim Burton nadal w formie. Podium zamknął Dahmer, biograficzny kryminał o życiu jednego z najsłynniejszych amerykańskich seryjnych morderców.

Pierwsza trójka to zatem seriale naprawdę dobre. Co poza nimi najchętniej oglądali abonenci Netflix? Rzućcie okiem na poniższą infografikę. Widzicie jakieś zaskoczenia?

Najpopularniejsze seriale nieanglojęzyczne 2022 roku na Netflix

Słówko należy się też z reguły mniej popularnym nieanglojęzycznym serialom. Z reguły, bo niekiedy także produkcje z krajów władających innymi językami okazują się przebojami. Wystarczy przypomnieć chociażby Squid Game, które biło rekordy w 2021 roku. I okazuje się, że Koreańczycy nadal potrafią przygotowywać seriale trafiające do widzów z całego świata.

All of Us Are Dead oraz Extraordinary Attorney Woo, a więc pierwsza i druga pozycja w tym zestawieniu, to także propozycje z Korei Południowej. Trzecia, Skradzione serce, ma jeszcze bardziej egzotyczny rodowód, jest efektem pracy ekipy z kilku krajów Ameryki Łacińskiej.

Ile seriali z wyżej wymienionej dwudziestki widzieliście?

