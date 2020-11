Gdyby wszystko poszło po myśli twórców to Halo Infinite byłby już na rynku. Gra miała bowiem zadebiutować wraz z konsolami Xbox Series X i Xbox Series S. Prezentowane kilka tygodni przed tym materiały wideo wyglądały jednak na tyle przeciętnie, że zebrały sporo negatywnych komentarzy i decyzja o przełożeniu premiery nie była wielką niespodzianką. Ostatnio o Halo Infinite jest cicho, jeśli wierzyć najnowszym przeciekom to po drodze skorygowano przynajmniej część planów.

Mówi się bowiem o tym, iż w Halo Infinite znajdzie się tryb battle royale. Nie na premierę, ale jakiś czas po niej. Co ciekawe, zależy na tym podobno przede wszystkim Microsoftowi. W 2018 roku przedstawiciele 343 Industries twierdzili, że taka opcja jest wykluczona. W tym roku pojawiały się już natomiast wzmianki, że ostatecznie może być inaczej, adnotacja o rywalizacji battle royale przez chwilę była widoczna chociażby na japońskiej stronie gry.

the original Halo 6 in response to the backlash from Halo 5.



343 is planning to release battle royale in 2021, for free, set in Zeta Halo. This is coming from Microsoft and not directly from 343 as they said the only "BR" they wanted was the Battle Rifle. (3/9)