Prawie 49 cali czystej immersji. Monitor dla graczy od Philipsa

MMD, producent monitorów marki Philips, zaprezentował nowy wyświetlacz gamingowy o proporcjach 32:9. Nowy sprzęt powinien zadowolić nawet najbardziej wybrednych graczy.

Na nic zdadzą się najlepsze fotele gamingowe, jeśli zabraknie kluczowego elementu układanki, jakim jest monitor dla graczy. Ten powinien cechować się niezawodnością i zapewniać immersyjne wrażenia. Być może propozycja od MMD, producenta monitorów marki Philips, będzie odpowiedzią na palące potrzeby fanów wirtualnej rozrywki.

Gigant OLED z serii Evnia

Model 49M2C8900L posiada ekran QD OLED o przekątnej 48,9 cala i rozdzielczości 5120 x 1440 px. Monitor wykorzystuje Ambiglow, czyli funkcję dynamicznego oświetlenia ambientowego, dostosowującym tym samym barwę i intensywność światła do obrazów wyświetlanych na ekranie.

Kluczową cechą monitora 49M2C8900L jest obszerna przestrzeń robocza, którą można porównać do dwóch połączonych monitorów 27-calowych. Panel QD OLED, z jakiego został wyposażony, zapewnia znakomite pokrycie gamy kolorów, osiągając 153,1% w skali sRGB oraz 125,2% w Adobe RGB. Dodatkowo, dla graczy kluczowa może okazać się informacja o bardzo krótkim czasie reakcji matrycy, który wynosi 0,03 ms (GtG), a także o niskim opóźnieniu sygnału wejściowego.

Monitor ten oferuje rozdzielczość Dual Quad HD (5120 x 1440 px) i odświeża obraz z częstotliwością 144 Hz, co czyni go odpowiednim również do dynamicznych gier. Matryca 10-bitowa prezentuje 1,07 mld kolorów, co w połączeniu z technologią kropki kwantowej gwarantuje bardzo intensywne i naturalnie wyglądające kolory. Monitor spełnia wymogi certyfikatów HDR True Black 400 i VESA ClearMR 8000.

Wyświetlacz jest zakrzywiony (1800R), a to z kolei pozwala objąć wzrokiem całą przestrzeń roboczą. Tak duża matryca w monitorze gamingowym potęguje immersję, zwłaszcza w grach wyścigowych, ale nie tylko.

Model 49M2C8900L jest wyposażony w liczne złącza, co zapewnia elastyczność w użytkowaniu monitora. Znajdziemy tu dwa porty HDMI 2.0 oraz DisplayPort 1.4, a także uniwersalne złącze USB-C, które umożliwia odbiór sygnału wideo. Dodatkowo, za pomocą USB-C można nie tylko przesyłać dane, ale również ładować baterię podłączonego laptopa czy telefonu z mocą do 90 W, co jest szczególnie przydatne przy korzystaniu z zewnętrznych urządzeń peryferyjnych takich jak dyski zewnętrzne, drukarki czy klawiatury.

Monitor oferuje również funkcje Picture in Picture oraz Picture by Picture, które pozwalają na wyświetlanie treści z dwóch różnych źródeł jednocześnie. Możliwe jest także nietypowe użycie tych funkcji, na przykład przez podłączenie jednego komputera do dwóch różnych portów monitora, co pozwala na użytkowanie go jak dwóch niezależnych ekranów 27-calowych. Warto dodać, że monitor wyposażony jest w wbudowany przełącznik KVM, który umożliwia kontrolowanie dwóch komputerów za pomocą jednego zestawu klawiatury i myszy.

Sugerowana cena 49M2C8900L wynosi 4 256 zł.

Źródło: informacja prasowa