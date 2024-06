Nie trzeba przechwytywać CO2 z amtosfery. Wystarczą inne rozwiązania

Badania sugerują, że nowe technologie i zmiany w nawykach konsumentów mogą zmniejszyć potrzebę kontrowersyjnych metod wychwytywania dwutlenku węgla (CDR).

Chociaż strategie wychwytywania węgla z powietrza stają się coraz bardziej popularne, ich skuteczność na dużą skalę jest wciąż niepewna.

Alternatywy dla wychwytywania dwutlenku węgla

Aby osiągnąć cele Porozumienia Paryskiego i zmniejszyć emisje do zera netto do 2050 roku, konieczne jest przejście na czystszą energię. Jednak niektóre branże, takie jak rolnictwo, transport międzynarodowy i przemysł ciężki, są trudne do zdekarbonizowania. Dlatego autorzy badania opublikowanego w "Nature Climate Change" proponują wykorzystanie nowych technologii i zmian nawyków konsumentów do ograniczenia zanieczyszczeń.

Znaczenie zmiany nawyków konsumentów

Badacze wskazują, że lżejsze i bardziej efektywne samoloty, czystsze paliwa, telepraca oraz korzystanie z szybkich kolei zamiast krótkich lotów mogą znacząco zmniejszyć emisje. Ważne jest także ograniczenie spożycia mięsa i nabiału. Autorzy badania sugerują, że zmiany te mogą znacząco ograniczyć potrzebę stosowania BECCS (bioenergy with carbon capture and storage) - jednej z kontrowersyjnych metod wychwytywania dwutlenku węgla.

Potencjalne ograniczenia BECCS

BECCS polega na wychwytywaniu i magazynowaniu dwutlenku węgla z elektrowni spalających drewno. Mimo że teoretycznie proces ten ma być neutralny pod względem emisji, może prowadzić do dodatkowych emisji związanych z wycinką lasów i transportem drewna. Ponadto, wykorzystuje dużo ziemi i wody, co może podnieść ceny żywności w biedniejszych społecznościach.

Badanie wykazuje, że wdrożenie technologii i zmiana nawyków konsumentów mogą zmniejszyć roczne użycie BECCS do 2,2 gigaton dwutlenku węgla do 2060 roku, w porównaniu do 10,3 gigaton w scenariuszu bazowym. Jednakże, jak zauważa autor badania Oreane Edelenbosch z Uniwersytetu w Utrechcie, realizacja tych strategii w rzeczywistości może być trudniejsza niż na papierze.

Źródło: The Verge