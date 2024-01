Premiera AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB. Specyfikacja

SAPPHIRE Technology wprowadza na rynek nową kartę graficzną - SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB. Mamy tu kilka kluczowych zmian względem swojego poprzednika, czyli PULSE RX 7600.

SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB debiutuje. Względem poprzednika mamy tu podwojoną ilość VRAM, wyższe taktowanie układu graficznego oraz zaimplementowane złącza DisplayPort w wersji 2.1. Nowy produkt został stworzony z myślą o zapewnieniu komfortowej rozgrywki w rozdzielczości Full HD.

Kluczowe cechy AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB

Podwyższone zegary rdzenia względem konstrukcji referencyjnych – 2810 MHz Boost Clock;

16 GB pamięci GDDR6 umożliwiające komfortowe granie z wysokimi ustawieniami graficznymi;

Cichy, autorski układ chłodzenia Dual-X z wentylatorami na podwójnych łożyskach kulkowych;

Niewielkie wymiary pozwalające na instalację w obudowach mATX oraz ITX;

Możliwość dodatkowego zwiększenia wydajności dzięki TriXX Boost;

Wsparcie technologii AMD Radiance Display Engine, AMD FidelityFX Super Resolution i AMD Radeon Super Resolution.

Układ RX 7600 XT wykorzystuje 2048 procesorów strumieniowych. W modelu PULSE zwiększono jego taktowanie względem modelu referencyjnego z 2760 MHz do 2810 MHz w trybie Boost. Dla porównania, taktowanie referencyjnych układów RX 7600 wynosi 2660 MHz. Rdzeń wykonano w architekturze AMD RDNA 3, a jego pracę wspomagają 32 jednostki RT oraz 64 jednostki AI.

Jednocześnie sprzęt "nadąża" za tempem, jakie narzucają najnowsze gry. Na laminacie nowej karty zamontowano 16 GB pamięci GDDR6 18 Gbps pracującej na 128-bitowej szynie. Dodatkową wydajność zapewnia 32 MB pamięci Infinity Cache drugiej generacji, o wysokiej przepustowości. Dwa porty DisplayPort 2.1 oraz dwa złącza HDMI 2.1 z VRR. Każde z nich pozwala na wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 8K (7680 x 4320 px). Do zasilania PULSE RX 7600 XT 16 GB są wymagane dwie standardowe wtyczki 8-pin PCI Express.

rozwiń

Chłodzenie i wymiary

Za aktywne chłodzenie karty odpowiadają dwa wentylatory Dual-X. Zostały one oparte na podwójnych łożyskach kulkowych, które charakteryzują się wysoką żywotnością. Za ich cichą i wydajną pracą stoją technologie Intelligent Fan Control oraz Precision Fan Control.

Aluminiowy backplate również uczestniczy w procesie odprowadzaniu ciepła poprzez umieszczenie termopadów między nim, a laminatem karty. Dodatkową funkcją backplate jest usztywnienie całej konstrukcji oraz zabezpieczenie rewersu karty przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Nowy produkt SAPPHIRE mierzy 250 mm długości, a jego grubość to 2,2 slotu PCI. Dzięki temu powinien pasować do większości niewielkich obudów Mini ITX, w których przewidziano miejsce na kartę graficzną.

Cel: płynność gier

Oprogramowanie SAPPHIRE TriXX oprócz odczytu parametrów pracy karty graficznej może służyć do polepszenia płynności gier. Funkcja TriXX Boost nieznacznie obniża rozdzielczość, w jakiej renderowany jest obraz, by następnie wyostrzyć go przy pomocy AMD Radeon Image Sharpening. Użytkownik może skorzystać z kilku gotowych profili lub samodzielnie dostosować ustawienia.

Sprzedaż karty SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 7600 XT 16 GB rozpoczyna się dzisiaj. Jej sugerowana cena to 329 USD.