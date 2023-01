Epic Games Store znów pozwala nieźle obłowić się łowcom promocji. Tym razem nie można narzekać ani na ilość, ani na jakość darmowych gier.

First Class Trouble, Divine Knockout i Gamedec - Definitive Edition za darmo

Wprawdzie przywykliśmy do tego, że czwartkowe popołudnie to odświeżanie oferty związanej z darmowymi grami na Epic Games Store, ale niekiedy i tak jesteśmy zaskakiwani. W tym tygodniu również, ponieważ początkowo zapowiadano rozdawanie First Class Trouble. Kilka dni temu dodano, że można będzie cieszyć się też z Gamedec - Definitive Edition, a koniec końców mamy do czynienia z aż trzema prezentami, bo w ostatniej chwili uzupełniono listę o Divine Knockout.

Nie da się ukryć, że oferta prezentuje się bardzo okazale. Jeśli chodzi o czas na skorzystanie z niej, to już bez niespodzianek. Wszystkie trzy gry można przypisywać do swojego konta na Epic Games Store przez tydzień, do 19 stycznia do godziny 17:00 naszego czasu.

Gamedec - Definitive Edition za darmo kusi najbardziej

Dla większości graczy najbardziej łakomym kąskiem z tego zestawu będzie zapewne Gamedec - Definitive Edition. To produkcja polskiego studia Anshar Studios, a jednocześnie dobrze przyjęte izometryczne RPG, którego akcję osadzono w cyberpunkowym świecie XXII wieku, w swojsko brzmiącym mieście Warsaw City.

First Class Trouble to natomiast gra akcji nastawiona na współpracę graczy, kontrolowani przez nich bohaterowie muszą wyłączyć zbuntowaną sztuczną inteligencję. Sprawę utrudniają Personoidy, androidy mające do tego nie dopuścić. W nich też wcielają się gracze, a więc mamy do czynienia z asymetryczną rozgrywką.

Jeszcze inną zabawę, a także oprawę, zapewnia Divine Knockout. To bijatyka (twórcy przedstawiają ją jako platformówkę z perspektywy 3 osoby) o kolorowej oprawie graficznej. Zmagania nastawione są na rywalizację przez sieć, do wyboru w kliku trybach, podstawowych starciach 3 na 3, 2 na 2, a także 1 na 1, ale też Knockout czy King of the Hill.

Źródło: Epic Games Store