W branży gier przyjęło się, że październik obfituje w najbardziej wyczekiwane premiery gier. W tym roku będzie podobnie, choć na huragan hitów raczej się nie nastawiajcie. Ale bez obaw, na brak emocji też nikt narzekać nie powinien. Kilka perełek zrobi nam tu niespodziankę.

Czas rozwiązać worek z prezentami

Sporo obiecywaliśmy sobie po tegorocznym wrześniu. Niestety, zamiast premierami nowych gier bardziej ekscytowaliśmy się wyciekiem GTA 6, beta testami Call of Duty: Modern Warfare 2 czy wreszcie nagłym zamknięciem Google Stadia. A szkoda, bo przecież ostatnie tygodnie przyniosły nam całkiem niezłe tytuły. Na naszym portalu mogliście więc między innymi przeczytać recenzje nextgenowego The Last of Us: Part I, kolejnej świetnej koszykówki - NBA 2K23 czy ciekawostki dla gitarowych pasjonatów - Rocksmith+. Wkrótce też pojawi się tekst o Return of Monkey Island.

Miejmy nadzieję, że w październiku żadne nagłe, sensacyjne doniesienia nie odciągną nas już od zbliżających się premier. A są tam tytuły naprawdę dużego kalibru, których pominięcie byłoby grzechem. Chcecie wiedzieć o czym mowa? Koniecznie obejrzyjcie więc przygotowany przez nas materiał.

Najlepsze premiery gier października 2022

A na jakie gry w październiku 2022 Wy najbardziej czekacie?

Koniecznie zagłosujcie w naszej ankiecie, gry które zdobędą najwięcej głosów postaramy się zrecenzować na naszym portalu. To Wy decydujecie! :)

