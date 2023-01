Czekaliśmy, czekaliśmy i się w końcu doczekaliśmy! Intel oficjalnie wprowadził do oferty procesor Core i9-13900KS, czyli swój najwydajniejszy model przeznaczony do komputerów stacjonarnych. Wycena nowego modelu może mocno zaskoczyć.

Premiera procesora Intel Core i9-13900KS nie powinna być specjalnym zaskoczeniem, bo jednostka była zapowiadana już od dłuższego czasu. W końcu można o nich mówić oficjalnie, więc przygotowaliśmy podsumowanie najważniejszych informacji.

Premiera Core i9-13900KS – najwydajniejszy procesor Intela

Core i9-13900KS to właściwie przyspieszona wersja Core i9-13900K. To pierwszy seryjnie produkowany procesor, który osiąga taktowanie 6 GHz bez konieczności podkręcania.

Model Intel Core i9-13900 Intel Core i9-13900F Intel Core i9-13900K Intel Core i9-13900KF Intel Core i9-13900KS Rdzenie

(P-Core/E-Core) 24/32

(8/16 P + 16/16 E) 24/32

(8/16 P + 16/16 E) 24/32

(8/16 P + 16/16 E) 24/32

(8/16 P + 16/16 E) 24/32

(8/16 P + 16/16 E) Taktowanie rdzeni P-Core 2,0/5,6 GHz 2,0/5,6 GHz 3,0/5,8 GHz 3,0/5,8 GHz 3,2/6,0 GHz Taktowanie rdzeni E-Core 1,5/4,2 GHz 1,5/4,2 GHz 2,2/4,3 GHz 2,2/4,3 GHz 2,2/4,3 GHz Pamięć L2 + L3 32 MB + 36 MB 32 MB + 36 MB 32 MB + 36 MB 32 MB + 36 MB 32 MB + 36 MB Kontroler pamięci RAM DDR4-3200

DDR5-5600 DDR4-3200

DDR5-5600 DDR4-3200

DDR5-5600 DDR4-3200

DDR5-5600 DDR4-3200

DDR5-5600 Zintegrowana grafika UHD 770 - UHD 770 - UHD 770 Współczynnik TDP (maksymalny limit mocy) 65 W (219 W) 65 W (219 W) 125 W (253 W) 125 W (253 W) 150 W (253 W) Odblokowany mnożnik - - TAK TAK TAK Cena $549 $524 $589 $564 $699

Nowy model oferuje tyle samo rdzeni, ale producent podniósł ich taktowanie – bazowa wartość dla rdzeni P-Core wynosi 3,2 GHz, a w trybie Intel Thermal Velocity Boost mogą one przyspieszyć maksymalnie do 6 GHz (zwykłe Turbo utrzymano na poziomie 5,4 GHz). Wyższe taktowanie zostało jednak okupione zwiększonym współczynnikiem TDP.

Co ważne, jednostka współpracuje tylko z płytami głównymi z chipsetami Intel Z690 i Z790 (wymagana jest tutaj aktualizacja BIOS do najnowszej wersji).

Testy wydajności procesora Intel Core i9-13900KS

Core i9-13900KS obejmuje pozycję najwydajniejszego procesora Intela dla komputerów stacjonarnych, gdzie zastępuje model Core i9-13900K. W sieci można znaleźć pierwsze testy np. z kanału Hardware Unboxed.

Zaskoczenia nie ma. Nowa jednostka oferuje minimalnie lepsze osiągi w grach i programach względem Core i9-13900K. Co ciekawe, pobór mocy nie uległ znaczącej zmianie (ten nadal jest ekstremalnie wysoki!).

Na ten moment mówimy o nowym królu wydajności w grach. Pytanie jak będzie wyglądać sytuacja po wydaniu modeli AMD Ryzen 7000X3D, które mają pojawić się w przyszłym miesiącu. Pozycja Intela wcale nie jest taka pewna, bo AMD w swoich testach modelu Ryzen 9 7950X3D zapowiadało dużo wyższy wzrost wydajności względem Core i9-13900K.

Specjalny model w specjalnej cenie

Procesor nie należy do zbyt opłacalnych modeli (zresztą tak jak wszystkie poprzednie modele KS). Intel Core i9-13900KS został wyceniony na 699 dolarów, czyli o 110 dolarów wyżej niż niewiele słabszy Intel Core i9-13900K. W takiej sytuacji zakup jednostki raczej traci sens. No chyba, że ktoś chce mieć absolutnie topowy procesor do gier i nie zwraca uwagi na pieniądze…

Źródło: Intel, Hardware Unboxed, AMD