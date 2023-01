Microsoft i AMD pogłębiają współpracę dla lepszej wydajności w grach

Gigant z Redmont i Santa Clara już nie raz łączyli ze sobą siły (np. w linii urządzeń Surface czy w konsolach Xbox). Tym razem firmy współpracują, aby rozwinąć potencjał Ryzenów z serii 7000X3D w Windows 11. Efektem ma być uzyskanie jak najwyższej wydajności w grach.

Jesteśmy świeżo po premierze procesorów Ryzen z serii 7000 i 7000X3D, gdzie AMD pokazało, iż nadal ma trochę „kart” w zanadrzu. Ich jednostki z pamięcią 3D V-Cache trzeciego poziomu już wcześniej pokazały, jak mocno potrafią wpłynąć na wydajność w grach (Test Ryzen 7 5800X3D). Niestety nie wszystkie tytuły są w stanie wykorzystać ten potencjał. W związku z tym firma zamierza współpracować z Microsoftem, by jak najlepiej wykorzystać potencjał procesorów w systemie Windows 11.

Zacznijmy od tego, gdzie leży problem. Otóż w przypadku CPU „czerwonych”, gdzie wykorzystywane są dwa bloki CCD, pamięć 3D V-Cache jest podłączona bezpośrednio tylko do jednego z tych bloków. Oznacza to, że jeden chiplet może wykorzystywać szybką pamięć (kosztem niższego taktowania rdzeni), a drugi może za to pracować z wyższymi zegarami. W związku z tym Microsoft zamierza (przy współpracy z AMD) wprowadzić takie zmiany w systemie, by Windows 11 sam zdecydował, co jest w danym momencie ważniejsze – czy wyższe taktowanie CPU, czy dostęp do dodatkowej pamięci L3.

Windows 11 wykorzysta potencjał Ryzenów 7000X3D w grach

Ale czy „goły” układ CCD nie może korzystać z 3D V-Cache? Jak donosi serwis Tom's Hardware, chiplet ten może uzyskiwać dostęp do szybkiej pamięci z drugiego układu, ale problem polega na tym, iż jest to proces nieoptymalny. Stąd właśnie pojawiła się inicjatywa równomiernego wykorzystania procesorów Ryzen z serii 7000X3D z poziomu oprogramowania systemowego.

Inną, interesującą kwestią przytoczoną przez Tom's Hardware jest to, że nowe modele Ryzen z 3D V-Cache odzyskają możliwość korzystania z funkcji „Precision Boost Overdrive” i „Curve Optimizer” w celu zwiększenia wydajności procesorów. Nadal jednak ręczne podkręcenie (w tym zmiana napięcia) nie będzie dostępne w tych modelach CPU.

Kiedy należy spodziewać się wdrożenia nowych optymalizacji w sterownikach chipsetu i procesorów AMD dla Windows 11? Prawdopodobnie bardzo szybko. W końcu w przypadku Intela i ich hybrydowych jednostek z rodziny Alder Lake, odpowiednie aktualizacje zostały dość szybko wdrożone do systemów giganta z Redmont.

A Waszym zdaniem jak nowe procesory ze stajni „czerwonych” wypadną na tle jednostek od „niebieskich”? Na którego producenta bardziej stawiacie? Zapraszam do ankiety i sekcji komentarzy!

Źródło: Tom's Hardware