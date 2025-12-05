W mojej grze wciąż Warszawa. Pełna ulic, placów, drzew

Fortnite zaprasza do Warszawy. Nowa dostępna mapa City of Wonders przedstawia Warszawę w zupełnie nowym wymiarze, pozwalając graczom na podróż po trzech epokach przy wykonywaniu unikalnych wyzwań.

Nowa mapa łączy ulice, legendy i symbole Warszawy, prezentując graczom edukacyjno-rozrywkową odsłonę gry. Mapa powstała z inicjatywy Stołecznego Biura Turystyki. Gracze przemierzają Warszawę przez XIX, XX i XXI wiek, wcielając się w agenta Agencji Cudów.

Wirtualna mapa

Mapa Fortnite'a przedstawia m.in. klimatyczne uliczki XIX-wiecznej Warszawy, tajemnicze królewskie ogrody czy też współczesne centrum miasta ze strzelistymi wieżowcami spoglądającymi na zachodzące słońce.

− Środowisko gry jest inspirowane Warszawą i nie jest jej dokładnym odwzorowaniem. Nasze „Miasto Cudów” zmienia się w czasie, podobnie jak pojawiające się postaci – mówi Paweł Moras, dyrektor Stołecznego Biura Turystyki.

Co czeka graczy?

Każda przedstawiona epoka ma swój charakterystyczny klimat. W każdej czekają na graczy również unikalne wyzwania. W alternatywnej rzeczywistości Fortnite'a, stolicy zagraża Bazyliszek rzucający klątwę na Syrenkę Warszawską i przemieniający ją w demoniczną wersję, znaną ze średniowiecznych rysunków.

Dodatkowo, wśród najciekawszych zadań wymienić można szukanie ulotnych nut dla Fryderyka Chopina czy uwarzenie mikstury dla Marii Skłodowskiej-Curie. Gracze będą mogli również "skakać w czasie i przestrzeni" przez murale Tytusa Brzozowskiego, pomóc Kataryniarzowi w naprawie jego sprzętu, ścigać się łodziami po Wiśle i latać między wieżowcami w centrum stolicy.

Rozgrywka jest darmowa i możliwa w trybie solo oraz i dla wielu graczy. Grę można pobrać za darmo. Następnie należy wpisać kod wyspy w lobby Fortnite: 8289-0792-0837.



