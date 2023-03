Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy. Na rynku debiutują płyty główne AMD A620, czyli tańsze modele z podstawką AM5 pod najnowsze procesory Ryzen 7000. Czego będzie można oczekiwać po nowych konstrukcjach?

Tańsze płyty główne pod AMD AM5

Płyty główne AMD A620 to podstawowe konstrukcje, które pozwolą na budowę tańszych zestawów z najnowszymi procesorami Ryzen 7000. Docelowo dołączą one do “średnich” modeli AMD B650/B650E i AMD X670/X670E z wyższej półki.

Nowe płyty współpracują z procesorami AMD Ryzen 7000 pod gniazdo AM5 i dwukanałowymi zestawami pamięci DDR5 RAM. Warto jednak pamiętać, że nie przewidziano tutaj możliwości podkręcania procesora (nadal możliwe jest zastosowanie szybszych pamięci RAM z profilami XMP/EXPO).

Do dyspozycji oddano podstawowy zestaw złączy. Nie należy oczekiwać świetnej funkcjonalności, ale zestaw powinien wystarczyć do budowy komputera do domu lub tańszego zestawu do grania. Nowe płyty nie wspierają standardu PCI-Express 5.0 (gniazda dla kart i dysków SSD działają w trybie PCI-Express 4.0 lub 3.0).

Przegląd płyt głównych AMD A620

Płyty główne AMD A620 pojawiły się w ofercie wszystkich głównych producentów, ale póki co nie ma ich zbyt wiele - znajdziemy tutaj bardzo budżetowe modele do biura (jak np. MSI PRO A620M-E), ale też lepsze konstrukcja do budowy tanich komputerów do gier (jak np. ASUS TUF GAMING A620M-PLUS WIFI).



ASRock A620M Pro RS WiFi



ASRock A620M-HDV/M.2+



ASUS TUF GAMING A620M-PLUS WIFI



ASUS PRIME A620M-A-CSM



Gigabyte A620M GAMING X AX



MSI PRO A620M-E

Głównym atutem nowych płyt głównych mają być atrakcyjne ceny, ale dużo tutaj zależy od konkretnego modelu. Najtańsze modele będą kosztować około 400 - 500 złotych, ale za lepiej wyposażone konstrukcje przyjdzie nam zapłacić już 600 – 800 złotych (czyli już blisko najtańszych modeli z chipsetem AMD B650).

Źródło: AMD, ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI