AMD Ryzen 7 5800X3D to jeden z najpopularniejszych procesorów wśród graczy, ale trzeba uważać z jego próbami podkręcania – to łatwa droga do uszkodzenia sprzętu.

Przypadkowo uszkodził procesor AMD Ryzen 7 5800X3D

Procesor AMD Ryzen 7 5800X3D oficjalnie nie oferuje możliwości podkręcania. Decyzja AMD (podobno ma ona związek z koniecznością utrzymania stabilnego działania dodatkowego jądra 3D V-Cache) spotkała się z falą krytyki, a użytkownicy na siłę próbują znaleźć sposób na przetaktowanie sprzętu i zwiększenie jego wydajności.

Igor Wallossek z serwisu Igor’s Lab zauważył, że nowa wersja oprogramowania MSI Center do płyt głównych MSI robi tutaj pewien wyjątek i pozwala na zmianę parametrów procesora.

Oprogramowanie daje możliwość na zmiany zegara bazowego oraz napięcia zasilającego. O ile zwiększenie zegara bazowego wydaje się bezpieczna (ryzykujemy zawieszeniem lub restartem komputera), tak zwiększenie napięcia może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu.

Wallossek opisuje sytuację, w której zwiększył napięcie zasilające powyżej 1,3 V, co doprowadziło do uszkodzenia procesora. Sprawa została zgłoszona do producenta, aby zablokował funkcjonalność. Redaktor zaznacza, że użytkownicy procesora nie powinni „bawić się” ustawieniami napięcia, bo też mogą uszkodzić swój procesor.

Procesory AMD X3D nie nadają się do podkręcania

To nie jedyny przypadek, w którym uszkodzono procesor AMD X3D. Podobny problem opisał Roman „der8auer” Hartung w materiale odnośnie podkręcania procesora AMD Ryzen 9 7950X3D.

Skąd takie problemy? Modele z X3D z pamięcią 3D V-Cache widocznie są zbyt wrażliwe na zmianę napięcia zasilającego, więc AMD specjalnie zablokowało funkcje dotyczące overclockingu.

Źródło: Igor’s Lab, YouTube @ der8auer