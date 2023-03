Procesor AMD Ryzen 9 7900X3D już podczas premiery spotkał się ze sporym zainteresowaniem użytkowników. Teraz jednostka może być jeszcze ciekawszą propozycją – co prawda od premiery minął dopiero miesiąc, ale już widać tutaj obniżki cen.

AMD Ryzen 9 7900X3D to wydajny procesor do grania i tworzenia treści. Jednostka została wyposażona w 12 rdzeni i 24 wątki Zen 4, ale wyróżnia się technologią 3D V-Cache. Większa pojemność pamięci podręcznej przekłada się na świetne osiągi w gamingu.

AMD Ryzen 9 7900X3D w coraz lepszych cenach

AMD Ryzen 9 7900X3D podczas premiery został wyceniony na 599 dolarów i już wtedy spotkał się ze sporym zainteresowaniem klientów. Co ciekawe, na zachodzie można zaobserwować drobne obniżki, bo w dużych sieciach handlowych procesor obecnie można kupić za jakieś 585 dolarów (14 dolarów taniej).

Korekty cen widać także w polskich sklepach. Procesor początkowo kosztował u nas jakieś 3300 złotych, a teraz można go kupić za 3050-3170 złotych (mówimy zatem o obniżce rzędu 4-7%, zapewne wynikającej z aktualizacji cennika i niższego kursu dolara).

Niższe ceny to główny czynnik, który zachęca do wyboru sprzętu. AMD Ryzen 9 7900X3D to jednostka, która zainteresuje osoby składające wydajny komputer do grania, ale jest trochę tańszy od topowego modelu AMD Ryzen 9 7950X3D. W podobnej cenie znajdziemy konkurencyjny model Intel Core i9-13900K, który też jest bardzo ciekawą propozycją.

Źródło: NewEgg, inf. własna