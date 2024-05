Szukacie dobrego i taniego procesora do gier? AMD Ryzen 7 5700X3D do tej pory nie był szczególnie popularnym modelem, ale po ostatnich przecenach może stać się hitem.

Wybór dobrego procesora do gier nie jest łatwym zadaniem. Bardzo dużą popularnością cieszy się model AMD Ryzen 7 5800X3D.

Od niedawna na rynku jest dostępny jego słabszy „brat” – model AMD Ryzen 7 5700X3D. Do tej pory jednostka nie cieszyła się dużym zainteresowaniem, ale ostatnio mocno potaniała i może być ciekawą alternatywą przy składaniu tanich komputerów do gier.

AMD Ryzen 7 5700X3D – tańsza alternatywa dla Ryzen 7 5800X3D

Procesor Ryzen 7 5700X3D oferuje bardzo podobną specyfikację modelu Ryzen 7 5800X3D. Producent przewidział 8 rdzeni/16 wątków Zen 3, które dodatkowo wspomaga 64 MB pamięci podręcznej 3D V-Cache.

Model AMD Ryzen 5 5700X AMD Ryzen 5 5700X3D AMD Ryzen 7 5800X3D Generacja Zen 3 Zen 3 Zen 3 Rdzenie/wątki 8/16 8/16 8/16 Taktowanie/Boost 3,4/4,6 GHz 3,0/4,1 GHz 3,4/4,5 GHz Pamięć L2 8x 512 KB 8x 512 KB 8x 512 KB Pamięć L3 32 MB 32 + 64 MB 32 + 64 MB Kontroler pamięci DDR4-3200 DDR4-3200 DDR4-3200 TDP 65 W 105 W 105 W Cena premierowa $299 ($209) $249 $449

Różnica sprowadza się do zegarów – w przypadku 5700X3D bazowa wartość to 3,0 GHz, a w trybie Boost mogą one wzrosnąć maksymalnie do 4,1 GHz (czyli o 400 MHz niżej niż w przypadku 5800X3D). Co ważne, procesor ma zablokowany mnożnik, więc nie można tutaj łatwo podnieść zegarów.

Jak wynika z testów serwisu Gamers Nexus, Ryzen 7 5700X3D w grach jest o 3-11% wolniejszy w grach od modelu Ryzen 7 5800X3D (dużo jednak zależy od konkretnego tytułu). W programach różnica jest nieco mniejsza.

AMD Ryzen 7 5700X3D w niższej cenie

AMD Ryzen 7 5700X3D debiutował w cenie 249 dolarów, co u nas przekładało się na jakieś 1200 zł. Początkowa oferta nie wydawała się zbyt atrakcyjna, bo za 100 zł więcej można było kupić wydajniejszy model AMD Ryzen 7 5800X3D.

Ryzen 7 5700X3D od premiery zdążył mocno potanieć i obecnie można go kupić za 1000 zł. W tej cenie może być to jedna z najlepszych propozycji dla graczy (alternatywą może być Ryzen 5 7600/7600X pod nową platformę AM5).

Czy warto kupić? To już zależy od Waszych oczekiwań. Jednostka zapewnia przyzwoite osiągi, a do tego współpracuje z tanimi płytami głównymi AMD AM4. Z drugiej strony, mówimy o starej platformie, którą w przyszłości trudno będzie zmodernizować.

Źródło: AMD, Gamers Nexus, Ceneo