Niewiele jest gier zapowiadających się tak dobrze, jak S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Najnowsze informacje raczej tego nie zmienią, ale u niektórych budzą pewne wątpliwości.

S.T.A.L.K.E.R. 2 z dużą mapą, ale bez pojazdów

Dość długo trzeba było czekać na pierwszy konkretny zwiastun S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Pokazano go przy okazji Xbox & Bethesda Games Showcase i nie będzie przesadą stwierdzenie, iż spodobał się zdecydowanej większości graczy, którzy go zobaczyli. Od tego momentu zaczęło pojawiać się więcej informacji o tej produkcji. Ostatnio Zakhar Bocharov (menedżer ds. PR studia GSC Game World) zdecydował się przybliżyć kwestię rozmiarów mapy, jaka zostanie oddana tutaj do dyspozycji graczy.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl będzie bardzo duży, mapa ma mieć ponad 64 kilometry kwadratowe. Jeśli niewiele to komuś mówi, dla przykładu Red Dead Redemption 2 oferuje mapę około 75 kilometrów kwadratowych. Zastanawiacie się, czy w związku z tym zdecydowano się na urozmaicenie całości o pojazdy? Okazuje się, że nie. Tłumaczenie? Pasujące do serii oraz wcześniejszych zapowiedzi związanych ze światem S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl.

„Strefa jest zbyt niebezpieczna i niestabilna dla takiego transportu. Trzeba poruszać się po niej powoli i bardzo ostrożnie.”

W S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl tylko na piechotę?

Jednocześnie Zakhar Bocharov zaznaczył, iż pojazdów nie planowano od początku. Zapewne zrobił to nieprzypadkowo, ponieważ w przypadku S.T.A.L.K.E.R.: Cień Czarnobyla było inaczej, co niektórym się nie spodobało.

Nie należy też sądzić, iż po świecie S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl można będzie poruszać się tylko na piechotę. Póki co brakuje konkretów, ale wspomniano o systemie szybkiej podróży, która będzie dostępna w „niezwykły sposób”. Można oczekiwać, że więcej dowiemy się w kolejnych miesiącach.

Data premiery S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl została ustalona na 28 kwietnia 2022 roku. Gra będzie dostępna na PC oraz konsolach Xbox Series X i Xbox Series S. Tak, to nie błąd. Na PlayStation 5 nie pogramy. Microsoft postarał się natomiast także o to, aby gra już w dzień premiery trafiła do Xbox Game Pass.

Źródło: thegamer