Sniper Ghost Warrior Contracts 2 to już piąta odsłona serii rozwijanej przez CI Games. Właśnie potwierdzono, że zagramy w nią jeszcze w tym roku.

Premiera Sniper Ghost Warrior Contracts 2 w czwartym kwartale

Komunikat wydany przez rodzime studio nie zaskakuje, właśnie taki obrót spraw sugerowały niedawne, nieoficjalne doniesienia. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 zadebiutuje na PC oraz Xbox One i PlayStation 4. Po premierze konsol nowej generacji można będzie bawić się i na nich.

Jak podkreśla Marek Tymiński, prezes CI Games, premiera odbędzie się w czwartym kwartale, chociaż ostatnie miesiące to co roku najgorętszy okres w branży gier i to właśnie wtedy debiutuje najwięcej ciekawych gier.

Mimo dużych premier, które co roku mają miejsce w czwartym kwartale, podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu sprzedaży Sniper Ghost Warrior Contract 2 właśnie w tym okresie, z uwagi na nasze dotychczasowe doświadczenia. Poprzednią część gry wydaliśmy pod koniec listopada zeszłego roku i jesteśmy zadowoleni z wyników jakie osiągnęła.

Nowy Sniper Ghost Warrior wyjdzie z cienia w sierpniu

Póki co nie ujawniono żadnych szczegółów związanych z fabułą i rozgrywką. Trudno jednak oczekiwać rewolucji, powinniśmy nastawiać się na zabawę podobną do tej z zeszłorocznego Sniper Ghost Warrior Contracts. Warto jednak odnotować, iż wedle zapowiedzi budżet Sniper Ghost Warrior Contracts 2 będzie niższy niż w przypadku poprzedniej części serii.

Premierę Sniper Ghost Warrior Contracts 2 ma poprzedzić kampania promocyjna, której start przewidywany jest na sierpień. Zapewne wtedy dowiemy się o grze czegoś więcej.

Źródło: CI Games

