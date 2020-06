Gra trafi na listę lektur szkolnych w Polsce. To już oficjalna wiadomość – potwierdziła ją ekipa 11 bit studios, której This War of Mine będzie tym pierwszym, historycznym tytułem.

This War of Mine – pierwsza gra na liście lektur szkolnych w Polsce

Potwierdziły się wczorajsze doniesienia – gra This War of Mine autorstwa 11 bit studios zostanie wpisana na listę nieobowiązkowych lektur szkolnych dla uczniów liceum i technikum powyżej 18. roku życia – od roku szkolnego 2020/2021. Jedna z najlepszych polskich gier, przedstawiająca koszmar wojny oczami cywilów, będzie rekomendowana do nauki historii, filozofii, socjologii i etyki.

Wpisanie gry na listę lektur jest owocem inicjatywy podjętej wspólnie przez 11 bit studios i premiera Mateusza Morawieckiego już na początku tamtego roku. Udało się porozumieć w tej sprawie i This War of Mine będzie dostępne bez dodatkowych kosztów dla wszystkich polskich szkół średnich.

Gra komputerowa lekturą szkolną. Prezes zarządu 11 bit studios, Grzegorz Miechowski, komentuje:

Gry bez wątpienia są dziełem kultury. Nowoczesnym, naturalnym i atrakcyjnym dla młodego odbiorcy, ponieważ operują językiem natychmiastowo dla niego zrozumiałym. I tym językiem gry mogą opowiadać o wszystkim - emocjach, prawdzie, walce dobra ze złem, cierpieniu i wreszcie samej istocie ludzkości. Pod tym względem gry są podobne do literatury, jednak używają wspomnianego języka interakcji.

Jest to niewątpliwie przełomowa decyzja, którą gracze zresztą na pewno dobrze rozumieją. Być może pomoże też rodzicom dostrzec pozytywny wpływ (określonych) gier na rozwój młodych osób i wierzymy, że zauważają go też nauczyciele, którzy zdecydują się na wprowadzenie This War of Mine do swoich programów nauczania. Jak jednak Grzegorz Miechowski słusznie zauważył w dalszej części swojej wypowiedzi, gry były już i są wykorzystywane w edukacji.

Oczywiście, [gry] wykorzystywano już w edukacji, do nauczania matematyki, chemii czy rozwijania zdolności poznawczych, ale nie sądzę, by jakakolwiek została oficjalnie włączona do programu nauczania na poziomie ogólnokrajowym. Jestem dumny z faktu, że to właśnie produkcja 11 bit studios dołoży swoją cegiełkę do rozwoju edukacji i kultury w naszym kraju. To może być przełomowy moment dla wszystkich artystów tworzących gry na całym świecie.

11 bit studios pisze historię. A jakie wy widzielibyście gry jako lektury szkolne?

Mamy nadzieję, że wpisanie This War of Mine na listę lektur szkolnych nie jest jednorazowym strzałem, lecz początkiem czegoś nowego. Jest przecież wiele gier, które także nadawałyby się do tego, by stać się pozycjami edukacyjnymi. Dajcie znać w komentarzach, jakie tytuły wy widzielibyście w ich kanonie!

Źródło: 11 bit studios, informacja własna

Czytaj dalej o This War of Mine: