Co oferuje Sony Xperia 10 VI? Dobry aparat, dobry ekran, duża bateria i duże ramki nad i pod ekranem.

Ciężko dziś zaliczyć Sony do najbardziej popularnych producentów smartfonów w 2024 roku. Od kilku lat firma zmaga się z małym kryzysem, a może po prostu produkcja telefonów nie jest jej głównym celem. Najnowszy model Sony Xperia 10 VI jest jednak na tyle ciekawy, że chyba warto dać mu szansę.

Premiera Sony Xperia 10 VI - to nowy smartfon w średniej półce cenowej

Jeśli miałbym podsumować w jakiś sposób “przeciętny” smartfon Sony z ostatnich lat, opisałbym go tak: kilka zalet, kilka wad, kilka dziwnych rozwiązań. Jeśli dostajemy bardzo dobry aparat fotograficzny, to aplikacja do jego obsługi jest kiepska. Gdy mamy świetny ekran, to nad i pod nim widzimy spore “pasy startowe”.

Niestety, pierwszy rzut oka na design Sony Xperii 10 VI pokazuje, że niewiele się zmieniło. Wciąż ramki wokół ekranu są spore i przypominają modele sprzed 5 lat.

Sony, wystarczyłoby robić to, co inni, a telefon wyglądałby nowocześniej - chciałoby się powiedzieć.

Z drugiej strony - być może podążanie własną drogą jest w tym przypadku sposobem na wyróżnienie się? Trudno odmówić Xperii 10 VI elegancki, choć zamiast przymiotnika “klasyczny” możemy też użyć słowa “przestarzały”, oczywiście w kontekście wyglądu.

Kompaktowa obudowa i aparat z OIS

Sony Xperia 10 VI posiada ekran o przekątnej 6,1”. TO OLED. Ma niespotykane u konkurencji proporcje 21:9, co (wraz ze sporymi ramkami…) przekłada się na niemałą wysokość. Smartfon jest natomiast dość wąski, ma akceptowalną grubość i wazy tylko 164 gramy. Można więc śmiało założyć, że telefon będzie dobrze leżał w dłoni, nawet takiej o niedużych rozmiarach. Ekran został przykryty szkłem Gorilla Glass Victus. Reszta obudowy jest natomiast plastikowa. Jest za to uszczelniona.

Sony chwali się poprawioną baterią. Dzięki niej Xperia 10 VI ma wytrzymać nawet dwa dni. Bateria o pojemności 5000 mAh pozwoli też na oglądanie filmów o 10% dłużej, niż w poprzedniej generacji. Wydajność zapewnia procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (taktowanie do 2,2 GHz) i 8 GB RAM.

Na plus należy zaliczyć obecność głośników stereo (dźwięk Hi-Res Audio) i dobrego aparatu. Główny ma optyczną stabilizację obiektywu f/1.8 i matrycę 48 MP (1/2,0”). Mamy też aparat szerokokątny 8 MP z polem widzenia 120 stopni. Smartfonem możemy nagrywać filmy 4K lub w 1080p w nawet czterokrotnie zwolnionym tempie. Sony wyposażyło nowy model w autorski program do edycji i montowania filmów wideo.

Cena Sony Xperia 10 VI to 1900 złotych. Do wyboru mamy trzy kolory obudowy: niebieski, czarny lub biały. Jednocześnie japońska marka zaprezentowała też flagowy model Xperia 1 VI. Tam możliwości fotograficzne są ponadprzeciętne, jednak cena może przywrócić o zawrót głowy (6500 złotych).

