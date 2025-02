Rozpoczęła się przedsprzedaż nowego Thermomixa. Jest kilka zmian i nowy wygląd

Małe AGD do kuchni

Nowy Thermomix TM7 - ruszyła przedsprzedaż. Urządzenie do gotowania wciąż jest drogie, ma natomiast kilka przydatnych nowości.

Miłośników gotowania mógłbym podzielić na dwie grupy. Pierwsza to zwolennicy używania Thermomixa, druga - zdecydowani przeciwnicy. Każda z nich ma swoje argumenty, które jak najbardziej do mnie przemawiają. Ci pierwsi twierdzą, że dania z Thermomixa zawsze wychodzą i są wręcz idealne, a przy tym gotowanie jest proste i szybkie. Miłośnicy bardziej tradycyjnego podejścia do gotowania chcą natomiast wkładać w tę czynność serce, a przeróżne potrawy przyrządzać “po swojemu”. Na rynek trafia natomiast zupełnie nowy model - Thermomix TM7. Jakie zmiany i nowości się w nim pojawiły?

Nowy Thermomix TM7 - nowy wygląd, duży ekran

W sieci niedawno pojawiła się możliwość przedsprzedaży najnowszego modelu Thermomix TM7. Zaawansowany robot kuchenny przeszedł niemałą rewolucję pod względem wyglądu, ma też kilka nowych funkcji.

Już na pierwszy rzut oka widać dwie spore zmiany na plus. Thermomix TM7 ma zupełnie nowy wygląd. Czarna obudowa jest bardziej elegancka i może być ozdobą w kuchni. Nowy model odróżnia się od poprzedników, wyglądających po prostu jak przeciętne i dość nudne sprzęty kuchenne. Druga zmiana zauważalna na pierwszy rzut oka to większy ekran - zamiast 8,8” mamy teraz 10”. Obsługa powinna być więc łatwiejsza, a informacje na dotykowym wyświetlaczu - bardziej czytelne.

Jakie zmiany w Thermomixie TM7?

Producent twierdzi, że silnik w Thermomix TM7 pracuje ciszej. Jest natomiast bardziej efektywny, więc gotowanie powinno być sprawniejsze, niż w poprzedniku. W porównaniu z modelem Thermomix TM6, nowość ma też o 45% więcej przestrzeni do gotowania na parze.

Zupełną nowością jest przyrumienianie składników w trakcie gotowania. Samo gotowanie jest też możliwe bez pokrywki. Jak przystało na sprzęt debiutujący w 2025 roku, Thermomix TM7 ma system gotowania wykorzystujący sztuczną inteligencję. Jest też sterowanie głosowe. Usprawnieniem ma być też integracja z urządzeniami smart, komputerem lub naszym smartfonem. Producent zapewnia, że już na etapie tworzenia sprzętu przygotowano go do aktualizacji w przyszłości. Mają się odbywać bez problemu.

Właśnie rozpoczyna się przedsprzedaż. Dostawy ruszą natomiast od kwietnia tego roku. Cena w Europie to 1549 euro, czyli prawie 6500 zł. Nie da się ukryć, że to wysoka cena. W naszym rankingu robotów kuchennych znajdziesz kilkukrotnie tańsze sprzęty. Choć nie są aż tak praktyczne, mogą być dobrym kompromisem między ceną zakupu a funkcjonalnością. Nowy Thermomix TM7 z pewnością znajdzie spore grono odbiorców.