Jaką moc powinien mieć robot planetarny?

Moc robota planetarnego decyduje o jego zastosowaniach. Zastanawiasz się, który model będzie najlepszy? Wybór robota o odpowiedniej mocy to klucz do sprawnej pracy w kuchni – zarówno na co dzień, jak i od święta. Sprawdź, na co warto zwrócić uwagę przy zakupie robota planetarnego

Materiał sponsorowany przez markę Kenwood

Robot planetarny – co to takiego?

Robot planetarny to wielofunkcyjne urządzenie, które ułatwia wiele czynności związanych z gotowaniem. Dawniej większość kuchennych prac wykonywano ręcznie – siekano orzechy, zagniatano ciasto czy formowano makaron. Dzisiaj nie musisz już poświęcać całego dnia, aby przygotować pyszny, domowy posiłek. Z pomocą przychodzą nowoczesne urządzenia kuchenne, takie jak robot planetarny.

Robot planetarny to sprzęt, który od kilku dekad pozwala zmniejszyć ilość czasu spędzanego w kuchni. Mieszadła robota planetarnego obracają się zarówno wokół własnej osi, jak i wokół środka misy. Dzięki temu proces jest dokładniejszy i szybszy. Co więcej, roboty planetarne umożliwiają podłączenie specjalnych przystawek. Dzięki temu możesz korzystać z nich:

siekając twarde produkty;

krojąc warzywa i owoce;

ubijając kremy i śmietanę;

ścierając warzywa czy ser;

blendując koktajle bądź pesto;

wyciskając sok z owoców i warzyw;

mieląc ziarna;

mieląc mięso;

krojąc produkty spożywcze w idealną kostkę;

przygotowując aksamitnie sorbety.

Sposób działania robotów planetarnych jest szczególnie pomocny podczas zagniatania ciasta czy ubijania kremów. Mieszadła urządzenia obracają się wokół własnej osi i wzdłuż krawędzi misy, dzięki czemu docierają do każdego fragmentu ciasta czy kremu i ubijają go bądź zagniatają równomiernie.

Robot planetarny o małej mocy

Na rynku znaleźć możesz wiele różnych modeli robotów planetarnych. Różnią się one między sobą:

jakością wykonania;

liczbą przystawek;

ergonomicznością;

wydajnością.

Chcesz wybrać urządzenie, które spełni twoje oczekiwania? Na początku zastanów się, do czego go potrzebujesz. Jeżeli od czasu do czasu przygotowujesz bezę i najważniejsze są dla ciebie mieszadła do ubijania białek – wybrane przez ciebie urządzenie nie musi mieć wysokiej mocy. Musisz jednak pamiętać o tym, że jest ono znacznie mniej wydajne w przypadku innych kuchennych prac. Nie poradzi sobie np. z twardymi produktami.

Jeżeli więc szukasz sprzętu, który będzie wielofunkcyjny i pomoże ci nie tylko podczas podstawowych czynności, rozważ zakup urządzenia o większej mocy, np. robot planetarny 1000 W.

Dla kogo jest robot planetarny o małej mocy?

dla osób, które rzadko korzystają z AGD tego typu;

dla osób, które nie potrzebują mielenia czy krojenia bardzo twardych produktów, takich jak orzechy czy lód;

dla tych, którzy wolą kilka urządzeń, zamiast jednego wielofunkcyjnego.

Robot planetarny o dużej mocy – dla miłośników częstego gotowania

Robot planetarny może być najlepszym przyjacielem domowego szefa kuchni. To właśnie dzięki niemu dokładnie zagnieciesz ciasto na chleb czy przygotujesz pizzę. Wybierając urządzenie o wielu funkcjach i dużej mocy, możesz liczyć na:

zmniejszenie czasu przygotowywania posiłków;

usprawnienie procesu gotowania;

dokładne wykonywanie kuchennych zadań, np. szatkowanie;

więcej miejsca w kuchennych szafkach, dzięki połączeniu wielu funkcji w jednym urządzeniu;

brak spowolnienia podczas trudniejszych prac, dzięki wysokiej wydajności.

Jeżeli potrzebujesz pomocnika, który odciąży cię w wielu kuchennych czynnościach i będziesz mógł polegać na nim nawet w przypadku trudnych i pracochłonnych przepisów – postaw na urządzenie sprawdzonej i uznanej marki, wykonane z najwyższej jakości komponentów. Takie, którego działanie oparte jest na innowacyjnych technologiach oraz którego moc poradzi sobie nawet z najtwardszymi produktami.

Dobre i wydajne roboty planetarne posiadają innowacyjne silniki o mocy przekraczającej 1000 W. Te najlepsze działają z mocą około 1500 W! Dzięki takiemu urządzeniu możesz spokojnie siekać, ubijać czy kroić, co tylko chcesz – bez obaw, że sprzęt nie podoła zadaniu.





Jaki robot planetarny warto kupić?

Kenwood to marka, która jest obecna na rynku już od przeszło siedemdziesięciu lat. Niektóre z pięćdziesięcioletnich sprzętów marki Kenwood z powodzeniem działają po dziś dzień. To nie tylko świetny, doceniany prestiżowymi nagrodami design, lecz również solidna, brytyjska jakość.

1. Cooking Chef XL, czyli robot planetarny 1500 W, który nie tylko sieka czy kroi, lecz również waży każdy składnik i gotuje dzięki indukcji. Posiada regulację temperatury w zakresie od 20 do 180oC, którą możesz precyzyjnie ustawić z dokładnością do 1o. Urządzenie posiada połączenie z aplikacją Kenwood World, w której znajduje się moc ciekawych przepisów i wskazówek. Dotykowy ekran ułatwi ci konfigurację robota oraz możliwość personalizacji każdego dania. Jest to sprzęt wydajniejszy niż przeciętny piekarnik z termoobiegiem.

2. Titanium Chef Patissier XL to urządzenie, które sprawdzi się w przypadku osób kochających piec pyszne ciasta. Posiada funkcję podgrzewania, dzięki czemu twoja popisowa polewa czekoladowa zbyt szybko nie stężeje. Wbudowana waga pomoże natomiast przy odpowiednim dozowaniu każdego ze składników. 6 automatycznych programów oraz moc 1400 W ułatwią ci pracę, a dwie praktyczne misy ze stali nierdzewnej pomieszczą aż od 5 do 7 l pysznego kremu.

3. Titanium Chef Baker XL także ma wbudowaną wagę z wyświetlaczem – Easy Weigh oraz pozwala na inteligentne sterowanie natężeniem pracy urządzenia. 1200 W pozwala na swobodne mieszanie gęstych ciast oraz rozdrabnianie nawet bardzo twardych produktów spożywczych. Głowica LightLift jest lekka i przyjemna w użytkowaniu. Podniesiesz ją bez najmniejszego wysiłku.

4. Chef XL także posiada silnik o mocy 1200 W. Jest to flagowe urządzenie marki Kenwood, które od dziesięcioleci ułatwia codzienne gotowanie wielu ludziom na całym świecie. Bez problemu wyrobisz z nim 250 000 ciast, a każdą ze zużytych części wymienisz albo poddasz regeneracji – bez konieczności zmiany całego urządzenia. Tego robota możesz spersonalizować i dopasować do swoich potrzeb dzięki 25 różnym przystawkom.

5. Prospero+ to kompaktowe, znacznie mniejsze urządzenie niż powyższe propozycje. Świetnie sprawdza się u właścicieli niedużych kuchni, którzy nie chcą rezygnować z pysznych eksperymentów kulinarnych. Pomimo niedużych rozmiarów jego moc to 1000 W. Misa o pojemności 4,3 l wystarczy, by przygotować ciasto na pizzę dla całej rodziny. Możesz też ważyć każdy składnik bezpośrednio w misie robota. To niesamowita wygoda!

Materiał sponsorowany przez markę Kenwood