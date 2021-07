Czekacie na F1 2021? Do premiery kolejnej odsłony popularnej wyścigowej serii pozostało już tylko kilka dni. Gdyby ktoś zapomniał, Codemasters i EA odświeżają pamięć graczy.

F1 2021 pokazane na premierowym zwiastunie

Mówimy tutaj o jednej z najbardziej punktualnych serii gier. Już w momencie zapowiedzi F1 2021 podawano, iż premiera odbędzie się 16 lipca i nic się w tej kwestii nie zmieniło. Potwierdza to chociażby opublikowany już zwiastun premierowy, który nieprzypadkowo mocno akcentuje jedną z najważniejszych nowości - Braking Point. To rozbudowany tryb fabularny, który pozwoli graczom przebyć drogę z Formuły 2 do świata Formuły 1 i jednocześnie posmakować nie tylko rywalizacji na torach, ale też zagłębić się w wydarzenia poza nimi.

F1 2021 zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, a także PlayStation 4 i Xbox One. Wypada jeszcze nadmienić, że niektórzy otrzymają możliwość rozpoczęcia zabawy już jutro. To jeden z bonusów dla decydujących się na zamówienie w przedsprzedaży wydania Deluxe Edition.

Pierwsze recenzje F1 2021 nastrajają optymistycznie

F1 2021 to pierwsza gra z tej serii, która zostanie wydana przez EA. Jeśli nie wiecie, pod koniec zeszłego roku ogłosiło one przejecie Codemasters i marek do niej należących. U części graczy wzbudziło to pewne obawy, ale wygląda na to, że na tym się skończy.

Pojawiają się już recenzje F1 2021 i w zdecydowanej większości płyną z nich pozytywne głosy. Średnia ocen oscyluje obecnie w granicach 85%. Co ważne, chwalone są elementy wprowadzane do rozgrywki, przede wszystkim wspomniany tryb Braking Point oraz opcja Real-Season Start, czyli start w dowolnym momencie rzeczywistego sezonu F1. Oczywiście na bazie aktualnych na dany moment rankingów, bo mówimy przecież o licencjonowanej grze. Sporo dobrego recenzenci poświęcają również oprawie audiowizualnej.

PC Gamer - 91%

AusGamers - 90%

Eurogamer Italy - 90%

PC Invasion - 85%

XGN - 80%

SpazioGames - 83%

IGN - 80%

Shacknews - 80%

Planujecie zakup F1 2021? A może już się na to zdecydowaliście?

Źródło: F1 Games From Codemasters, IGN