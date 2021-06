Mistrzowie Kodu opublikowali nowy zwiastun gry F1 2021, koncentrując się w nim na nowościach, które wzbogacą i urozmaicą rozgrywkę w tegorocznej odsłonie serii.

Miłośnicy Królowej Sportów Motorowych, a przede wszystkim fani jej wirtualnej wersji, mają powody, by czekać na F1 2021. Najnowsza odsłona (dobrze ocenianej) serii, a zarazem pierwsza gra Codemasters pod skrzydłami EA, zaoferuje kilka ciekawych nowinek i poprawek w elementach, które dobrze już znamy. To właśnie tym najważniejszym elementom poświęcony został świeżutki zwiastun. Możesz go obejrzeć poniżej.

Zobacz najnowszy zwiastun F1 2021 i poznaj najważniejsze cechy gry:

F1 2021 pozwoli oczywiście odwiedzić wszystkie tory z tegorocznego kalendarza i spróbować swoich sił jako jeden z 20 kierowców z szeregów 10 oficjalnych zespołów albo też ścigając się w swoim imieniu. Nie zabraknie również zawartości z F2 czy klasycznych bolidów Formuły 1, a do tego – jak zwykle – możemy liczyć na szeroki wybór trybów rozgrywki.

Nowe sposoby na zabawę w F1 2021

To właśnie wśród tych trybów odnajdujemy jedną z najważniejszych nowości, jaką jest Breaking Point. To fabularny format rozgrywki, w którym przygodę rozpoczynamy od Formuły 2, by z czasem trafić do F1. Zabawa nie ograniczy się do akcji na torze – wokół tego wszystkiego przedstawiona zostanie historia o przyjaźni i rywalizacji, pełna dramatycznych przerywników filmowych.

F1 2021 pozwoli nam również rozegrać standardowy tryb kariery w pojedynkę lub we dwójkę (by współpracować ze sobą w jednym zespole lub rywalizować w synchronicznych sesjach). Powróci również kanapowy tryb dla dwóch graczy – będzie można usiąść obok siebie i pościgać się na podzielonym ekranie. Ciekawostką jest też funkcja Real-Season Start, pozwalająca na wskoczenie w tryb mistrzostw od dowolnego momentu (z rzeczywistymi wynikami).

Kiedy premiera F1 2021? Na czym zagramy?

Ekipa Codemasters chwali się również ładniejszą oprawą wizualną, lepszą fizyką uszkodzeń oraz krótszymi czasami ładowaniami. Aby to wszystko docenić, będziemy oczywiście potrzebować konsoli nowej generacji (Xbox Series X lub PlayStation 5) albo mocnego peceta (sprawdź wymagania F1 2021).

Premiera F1 2021 odbędzie się 16 lipca. Oprócz wspomnianych platform, gra trafi też na konsole Xbox Series S, Xbox One i PlayStation 4. Aktualnie trwa przedsprzedaż – możesz liczyć na bonusy, jeśli z niej skorzystasz.

Źródło: Codemasters, Dark Side of Gaming