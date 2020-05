Dla wszystkich z utęsknieniem czekających na premiery gier, które wyrzucą nas z kapci albo chociaż dadzą nam naprawdę solidną porcję frajdy, mamy dobrą wiadomość – w czerwcu, w końcu, mamy hity. I to te najgrubszego kalibru.

No, wreszcie coś się dzieje. I nie, nie chodzi tu o luzowanie restrykcji związanych z pandemią czy fakt, że po kilku tygodniach siedzenia w domach ludzie coraz śmielej zaczęli wyściubiać nosy za próg. To co naprawdę nas nakręca to mocne ożywienie w grach. Co prawda w tym roku z targów E3 nici, ale i tak już za chwilę szykuje się nam cała masa najróżniejszych pokazów, w tym naszej nowej narodowej chluby – Cyberpunk 2077. Ba! Może nawet Sony w końcu skusi się by ujawnić nam wygląd swojego nowego dziecka – PlayStation 5, stając tym samym do pojedynku PS5 kontra Xbox Series X. Szykuje się więc wyjątkowo ciekawy miesiąc. Szczególnie, że ciekawych premier w ciągu najbliższych kilku tygodni też nie zabraknie.

10 lat minęło jak jeden dzień

Poza mocnymi premierami gier czerwiec Anno Domini 2020 jest dla nas ważny jeszcze z jednego powodu. Bo nie wiem, czy wiecie, ale dokładnie 10 lat temu pojawił się pierwszy odcinek naszej flagowej serii „najciekawsze premiery gier”. Z tej też okazji chcielibyśmy Wam wszystkich serdecznie podziękować za wsparcie, tysiące uwag (także tych krytycznych, bo to zmusza nas do większego wysiłku) i za to, że jesteście z nami. 10 lat to kawał czasu.

A jeśli chcielibyście zobaczyć, jak wyglądał ów pierwszy, raczkujący odcinek premier gier z czerwca 2010 roku – kliknijcie, będzie nam miło. Teraz zaś, już nie przedłużając, zapraszamy Was na najnowsze zestawienie najciekawszych, czekających tuż za progiem, premier. Oj, będzie się działo!

Najlepsze premiery gier czerwiec 2020

