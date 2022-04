Jeśli liczyliście na mocne premiery gier kwietnia to niestety nie mamy dobrych wieści. Najbliższe tygodnie raczej nikogo nie powalą na kolana, choć coś tam ciekawego do grania z pewnością się znajdzie. Może to i dobrze, będzie czas na nabranie sił przed następnymi miesiącami.

Wiosna, wiosna echże Ty

Mogłoby się wydawać, że po tak szalonych pierwszych miesiącach 2022 roku dalej będzie tylko lepiej. Wszak jak dotąd otrzymaliśmy przepotężny zestaw od dawna wyczekiwanych blockbusterów z Elden Ring, Dying Light 2, Horizon Forbidden West i Gran Turismo 7 na czele. Niestety, ledwie pierwsze promienie wiosennego słońca ogrzały nasze twarze, a już źródełko hitów wyschło.

Kwiecień nie zapowiada się więc ani sensacyjnie, ani wystrzałowo. Ot, wyjątkowo spokojny, jeśli nie powiedzieć senny miesiąc dla większości pasjonatów elektronicznej rozrywki. Oczywiście, jak to zwykle bywa kilka ciekawostek i niespodziewanych perełek też się pojawi, ale na wielkie, super gorące tytuły raczej nie mamy co liczyć. Nie musicie mi jednak wierzyć na słowo – sami to oceńcie oglądając najnowszy odcinek naszej serii wideo.

Najlepsze premiery gier kwietnia 2022

Na jakie gry w kwietniu 2022 najbardziej czekacie?

Koniecznie zagłosujcie w naszej ankiecie, gry które zdobędą najwięcej głosów na pewno zrecenzujemy na portalu. To Wy decydujecie! :)

