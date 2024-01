Drodzy miłośnicy elektronicznej rozrywki – szykujcie się pierwszy naprawdę mocny miesiąc 2024 roku. Luty obfitować bowiem będzie w od dawna oczekiwane premiery gier. Nie zabraknie też jednak kontrowersji, bo na niektóre z nich przyszło nam czekać nawet trochę zbyt długo.

Idzie luty - grzej konsole i peceta

Co łączy takie głośne tytuły jak Elden Ring, Dziedzictwo Hogwartu, Dying Light 2 czy Horizon: Forbidden West? Wszystkie one miały swoją premierę właśnie w lutym. W ciągu ostatnich kilku lat miesiąc ten wyraźnie awansował w branży gier stając się dla niej pierwszym dobrze rokującym okienkiem wydawniczym. Wiadomo – po świątecznych wydatkach nasze budżety powoli dochodzą do siebie, głód nowości pośród graczy jest już naprawdę spory, a i sami wydawcy palą się, by w wyścigu premier gier zająć dobre miejsca startowe.

Trudno się więc dziwić, że tegoroczny luty też zaserwuje nam sporą dawkę emocji. Tym razem jednak można ona mieć nieco słodko-gorzki smak. Dlaczego? Bo niektóre z szykowanych nam premier, mimo naprawdę głośnych tytułów, jak dotąd wzbudzały dość mieszane uczucia. Czy uda im się naprawić swój wizerunek miło nas zaskakując? Tego dowiemy się już wkrótce. Walka o gracza będzie jednak w lutym bardzo zażarta, o czym możecie sami się przekonać oglądając najnowszy odcinek naszego zestawienia najciekawszych premier gier.

Najlepsze premiery gier lutego 2024

A na jakie gry w lutym 2024 Wy najbardziej czekacie?

Koniecznie zagłosujcie w naszej ankiecie - gry, które zdobędą najwięcej głosów postaramy się zrecenzować na naszym portalu. To Wy decydujecie! I pamiętajcie - głosować możecie na wiele pozycji jednocześnie! :)

Źródło: własne