Oj, sierpień 2020 obrodzi w premiery gier. I to nie tylko indyków, ale też wysokobudżetowych produkcji, na które wielu z nas od dawna ostrzy sobie zęby. Co najlepsze, na część z nich nie trzeba będzie nawet czekać do końca wakacji.

Z czym zazwyczaj nam, graczom, kojarzył się sierpień? Z targami Gamescom, zapowiedziami nowych, świetnych tytułów i… bidą z nędzą, jeśli chodzi o premiery gier. Tak już się przyjęło, że dopiero schyłek wakacji przynosił w tej kwestii pewne orzeźwienie. To właśnie wówczas, na przestrzeni ostatnich lat, pojawiały się takie perełki jak Control, Hellblade: Senua’s Sacrifice czy Uncharted: Zaginione Dziedzictwo.

Czy ten rok będzie podobny? Jakby nie patrzeć pandemiczne zawirowania mocno odcisnęły swoje piętno także na branży gier. Ale spokojnie, sierpień 2020 zapowiada całkiem nieźle. A co najlepsze, wysyp „prezentów” zacznie się tym razem wcześniej. Dużo wcześniej. Zresztą co tu dużo pisać, sami to oceńcie. Zapraszamy na najnowszy odcinek najciekawszych premier gier.

Najlepsze premiery gier sierpień 2020

