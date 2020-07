Premiery gier w lipcu to zazwyczaj skromna lista indyków. Ale uwaga, nie tym razem. Niniejszym odwołujemy tegoroczny sezon ogórkowy. Wakacje A.D. 2020 przyniosą bowiem nadspodziewanie dużo ciekawych gier, w tym też kilka naprawdę mocnych hitów.

No i mamy wakacje – czas pięknej pogody (oby!), relaksu i radości z zakończenia szkoły. Z drugiej strony jednak wszystko jakoś dziwnie w tym roku się zapowiada. Chciałoby się pojechać w góry albo nad morze, a tu bida z nędzą, bo gdziekolwiek się człowiek nie ruszy tam wciąż straszy koronawirus. I jeszcze ta wieść na sprzed kilku dni, że CD Projekt RED znów opóźnia premierę Cyberpunk 2077. Na całe szczęście czerwiec był dla nas, graczy, bardzo łaskawy. Wszak dostaliśmy i znakomite The Last of Us Part 2 i świetne Desperados III. Pytanie tylko co dalej – wszak mamy wakacje. I to wszyscy, także producenci i wydawcy gier.

Bryndza i ogórki kiszone? Oj, nie tym razem

Nie popadajmy jednak w wakacyjną depresje. W tym roku, w branży gier, nie będzie bowiem sezonu ogórkowego. Uwierzylibyście? Nie będzie wakacyjnej bryndzy i stosu średnio interesujących indyków. Nie będzie też raczej przeszukiwania kupki wstydu by w ogóle mieć w co grać. Tym razem lipiec zapowiada się grubo! Nie wierzycie? No to obejrzyjcie przygotowany przez na lipcowy odcinek najciekawszych premier gier i sami oceńcie.

Najlepsze premiery gier lipiec 2020

