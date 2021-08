Jeśli narzekaliście ostatnio na lipcowe premiery gier to mamy dla Was dobrą wiadomość – w sierpniu będzie już tylko lepiej. Uzbrójcie się jednak w odrobinę cierpliwości. Na najsmaczniejsze kąski, a jest ich tym razem całkiem sporo, trzeba będzie troszkę poczekać.

Nie ma nudy

Mimo trwających wakacji sporo działo się ostatnio w branży elektronicznej rozrywki. Ubisoft przełożył swoje dwie duże premiery, Sony po cichu wprowadziło nową wersję PS5, a Valve potężnie dorzuciło do pieca zapowiadając własną przenośną konsolkę – Steam Deck. Ożywienie widać też w grach, które trafiają na rynek. Niby środek sezonu ogórkowego, a już dostaliśmy świetne F1 2021, finalną wersję długo oczekiwanego Chernobylite, xboxową edycję Microsoft Flight Simulator oraz niesamowicie miłą niespodziankę w postaci The Ascent.

Jednak najlepsze dopiero nadchodzi, bo tegoroczny sierpień zapowiada się nad wyraz ciekawie. Co prawda, w ostatniej chwili z listy gorących hitów najbliższych tygodni zniknęły dwa potencjalnie „grube” tytuły (w tym jeden mogący uchodzić za system seller konsoli PlayStation 5), ale i tak jest nieźle. Naprawdę nieźle. Nie wierzycie? No to sami się przekonajcie. Zapraszamy wszystkich na kolejny odcinek najciekawszych premier gier.

Najlepsze premiery gier sierpnia 2021

