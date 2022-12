Sony pochwaliło się ofertą przygotowaną na styczeń dla abonentów PlayStation Plus. Z pierwszych komentarzy wynika, że tym razem w przewadze będą zadowoleni gracze.

PlayStation Plus na styczeń 2023:

Star Wars Jedi: Fallen Order (PS4 oraz PS5)

Axiom Verge 2 (PS4 oraz PS5)

Fallout 76 (PS4)

Jak widać, Sony pokusiło się o zestaw składający się z rozpoznawalnych i, co ważne, naprawdę niezłych produkcji. Wszystkie trzy zostaną udostępnione 3 stycznia abonentom PlayStation Plus Essential oraz oczywiście droższych planów PlayStation Plus Extra i PlayStation Plus Premium. Zbliża się więc czas zakończenia grudniowej oferty, a przypomnijmy, że w jej ramach oferowane są Mass Effect – Edycja Legendarna, Biomutant i Divine Knockout.

rozwiń

Co najciekawsze w nowym PlayStation Plus?

Na pierwszy plan wysuwa się chyba Star Wars Jedi: Fallen Order. To bardzo udana przygodowa gra akcji osadzona w uwielbianym przez wielu uniwersum. Produkcja Respawn Entertainment została przyjęta bardzo ciepło nie tylko przez recenzentów, ale również graczy, co przełożyło się na odpowiedni sukces kasowy. W efekcie zdecydowano się na kontynuację - Star Wars Jedi: Survivor. Premierę zaplanowano na marzec, a więc jeśli nie mieliście do czynienia z tą serią, a opłacacie PlayStation Plus, można to teraz zmienić.

Fallout 76 też należy do rozpoznawalnego świata, ale to nieco odbiegająca od innych część, ponieważ mowa o wieloosobowej rozgrywce. Nie spotkała się z tak dobrym odbiorem jak wcześniejsze, ale może akurat będziecie wśród tych, którym spodoba się spacerowanie po pustkowiach w większym gronie. Chociaż trzeba mieć na uwadze, że nie każdy napotkany będzie przyjaźnie nastawiony.

Domykający ofertę Axiom Verge 2 to natomiast coś zupełnie innego. Ta udana metroidvania od studia Thomas Happ Games LLC pozwalająca poznać ciekawy świat, ruiny starożytnej, ale zaawansowanej technicznie cywilizacji ziemskiej.

Gdyby ktoś jednak nie kojarzył omawianych tytułów, już tradycyjnie krótki materiał wideo poświęcony nowej odsłonie PlayStation Plus pojawił się na kanale PlayStation Access. Możecie też wrócić do naszej recenzji Star Wars Jedi: Fallen Order.

Źródło: sony