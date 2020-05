Jeśli ze szczególnym zainteresowaniem śledzicie losy polskich gier to powinniście zarezerwować chwilę dziś wieczorem. Można będzie bowiem przyjrzeć się Outriders.

Prezentacja rozgrywki w Outriders dziś o godzinie 18:00

Zapowiedź Outriders spotkała się z wieloma ciepłymi komentarzami. Chociaż miała miejsce niemal równo rok temu, graczom wciąż trudno jest powiedzieć coś więcej na temat rozgrywki. Być może lada chwila się to zmieni. Z racji konieczności obejścia się smakiem co do targów E3 2020 i innych branżowych imprez, People Can Fly i Square Enix zdecydowały się na serię prezentacji poświęconych grze, które będą opowiadać o jej elementach i mechanikach rozgrywki.

Zainteresowani? Pierwsza z prezentacji, Built for the Core, odbędzie się dziś o godzinie 18:00. Wedle zapowiedzi można będzie zobaczyć nowy gameplay, areny, niepokazywane nigdy wcześniej moce, szczegółowy opis klas postaci czy uptade developerski.

Outriders ma zadebiutować jeszcze w tym roku

O ile dla graczy będzie to pierwsza okazja do przyjrzenia się fragmentom rozgrywki, wybrane redakcje miały już okazję do zapoznania się z wczesną wersją Outriders. My również, o czym możecie poczytać w artykule prezentującym nasze pierwsze wrażenia.

Dokładna data premiery Outriders nie została jeszcze ujawniona, ale cały czas padają sugestie, że będzie miała miejsce pod koniec tego roku. Obszernie wygląda lista platform docelowych gry. Trafi ona bowiem nie tylko na PC i konsole PlayStation 4 i Xbox One, ale także na nadchodzące konsole PlayStation 5 i Xbox Series X.

„Oczywiście, nastały obecnie dość nietypowe czasy, więc wszyscy dostosowujemy się najlepiej, jak potrafimy. Priorytetowo potraktowaliśmy bezpieczeństwo naszych ludzi, więc ponad 250 osób z naszego zespołu pracuje z domu i pozostaje zdrowa. Nadal ciężko pracujemy nad tworzeniem Outriders i wydaniem gry pod koniec 2020 roku. Po anulowaniu niektórych z największych branżowych wydarzeń roku szukaliśmy nowych sposobów udostępniania graczom wiadomości o Outriders. Jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy przedstawić nowe szczegóły tego, nad czym będziemy pracować co miesiąc od tego momentu w Transmisjach Outriders.” - Bartek Kmita, dyrektor kreatywny w People Can Fly

