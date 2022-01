Wybieramy prezenty na Dzień Babci i Dzień Dziadka. Oto nasze pomysły na uszczęśliwienie seniorów, a właściwie na dodatek do tego, co uszczęśliwi ich najbardziej.

Jaki prezent na Dzień Babci i Dzień Dziadka? Mamy kilka pomysłów

Pewnie najbardziej ucieszą się z odwiedzin, dobrego słowa, pogawędki i po prostu kilku chwil spędzonych razem. Ale w dniu ich święta dobrze też przynieść ze sobą jakiś upominek. Podpowiadamy, jaki prezent na Dzień Babci i Dzień Dziadka byłby naszym zdaniem najlepszym pomysłem – oczywiście jak to na benchmarku, skupiamy się na sprzęcie… choć niekoniecznie takim, o jakim piszemy tu najczęściej.

Babciu, dziadku, zostańmy w kontakcie

Samotność jest tym, co seniorom często doskwiera najbardziej. Zdarza się, że mieszkają daleko i nawet gdybyśmy chcieli, to nie możemy być z nimi częściej. Możemy jednak częściej z nimi rozmawiać – jeśli tylko mają telefon. Dla tych starszych babć i dziadków dobrym urządzeniem może być myPhone Halo 2. To typowy telefon dla seniora – z dużymi przyciskami, czytelnym wyświetlaczem oraz systemem zapewniającym prostą i intuicyjną obsługę. Dzięki niemu możecie pozostawać ze sobą w stałym kontakcie i częściej cieszyć się wspólnymi rozmowami.

Ci młodsi i bardziej technologiczni dziadkowie mogą się zaś ucieszyć ze smartfona – urządzenia znacznie bardziej nowoczesnego i dostosowanego do współczesnego świata. Jaki byśmy wybrali? Możliwie niedrogi, a zarazem działający bez zarzutu. Spójrz na przykład na Xiaomi Redmi 9A – to jeden z najlepszych smartfonów do 500 złotych. Ma duży i czytelny ekran HD+, akumulator pozwalający na ładowanie co kilka dni i przyzwoity aparat z przodu, dzięki któremu można nawet pomyśleć o wideorozmowach. Świetna sprawa!

Coś dla mola książkowego i kierowcy

Twoja babcia lub twój dziadek uwielbia czytać książki, a może i oboje to lubią? Wyśmienicie – rozważ zatem zakup czytnika e-booków. Choć elektroniczne gadżety nie zawsze są dobrym rozwiązaniem dla seniorów, to ten akurat ma dwie zalety, z którymi trudno dyskutować. Pierwszą jest waga – dziadkowie nie będą musieli nosić ze sobą grubych i ciężkich ksiąg. Drugą – możliwość zwiększenia fontu, dzięki czemu będzie im się po prostu czytało wygodniej. Takim poręcznym i oferującym spore możliwości personalizacji urządzeniem jest Pocketbook Touch Lux 5, kosztujący około 500 złotych.

Świetnym prezentem dla zmotoryzowanego dziadka (lub babci) może być z kolei samochodowy wideorejestrator. Sprzęt taki jak Xblitz Z9 pozwala nagrywać obraz zza przedniej szyby pojazdu, a późniejsze oglądanie tych materiałów może być dobrym tematem do pogawędki. Alternatywnie możesz pomyśleć o nawigacji GPS, dzięki której dłuższe przejażdżki w nieznane rejony nie będą dla seniorów większym problemem. Dobrą opcję za stosunkowo nieduże pieniądze stanowi Navitel E707 Magnetic.

Zdrowie jest najważniejsze

Nie ma w życiu nic cenniejszego ponad zdrowie, a wraz z wiekiem docenia się je coraz bardziej. Dlatego prezent, który pomaga o nie zadbać, na pewno będzie prezentem trafionym. Jednym z typowych, ale i cieszących urządzeń jest ciśnieniomierz. Sprzęt taki jak Beurer BM 40 pozwala na bieżąco kontrolować stan zdrowia, a przynajmniej ten jeden istotny element, jakim jest ciśnienie krwi. Ten konkretny model jest wyrobem medycznym (co jest bardzo ważne) i ma dodatkowo funkcję rozpoznawania arytmii.

Mniej oczywistym, a jednak równie istotnym dla zdrowia urządzeniem jest oczyszczacz powietrza. W czasach wszechobecnego smogu może być zbawieniem i pozwolić na swobodne oddychanie w mieszkaniu. Xiaomi Mi Air Purifier 3C kosztuje niewiele, a cechuje się bardzo wysoką skutecznością w eliminowaniu pyłków, bakterii i innych zanieczyszczeń. Dodatkowym atutem jest bardzo estetyczny wygląd, co na tej półce cenowej wcale nie jest często spotykane.

Coś do domu i dla urody – prezenty na Dzień Dziadka i Dzień Babci

A jeśli twoi dziadkowie są kawoszami, to mogą się naprawdę ucieszyć z prezentu w postaci ekspresu przelewowego. Relatywnie niedrogim, a dziecinnie prostym w obsłudze modelem jest Bosch CompactClass TKA3A031. Z nim szybko i łatwo można przygotować cały dzbanek klasycznej, czarnej kawy bez fusów. To idealne rozwiązanie, dzięki któremu można także zaoszczędzić sporo czasu i mieć go więcej na to, co w życiu naprawdę ważne.

Na koniec mamy jeszcze dwie propozycje z gatunku sprzętów urodowych. Pierwszym – dla dziadka – jest golarka Philips S1232/41 z głowicami 4D Flex zapewniającymi precyzyjne i szybkie, a równocześnie delikatne golenie twarzy. Długi czas działania i wodoszczelna konstrukcja to kolejne atuty, a niemałą ciekawostką jest wysuwany trymer umożliwiający wygodne przycięcie baczków.

Drugim – dla babci – jest lokówko-suszarka BaByliss AS200E. To wypasiony sprzęt o wysokiej mocy, wyposażony w ceramiczną szczotkę obrotową z naturalnym włosiem i funkcję jonizacji, pozwalającej zadbać o dobrą kondycję włosów. Obrotowy przewód zapewnia wygodę, a dodatkowa nasadka prostująca rozszerza zakres możliwości tego urządzenia. Zdecydowanie polecamy!

A może masz lepszy pomysł? Śmiało – sekcja komentarzy jest do twojej dyspozycji.

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD.