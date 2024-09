Problemy Samsunga S23. Zdjęcia nie wychodzą, jak powinny

Samusng udostępnił ostatnio aktualizację One UI 6.1.1, przeznaczoną dla smartfonów Galaxy S23, Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra. Nowe oprogramowanie przyniosło istotne problemy, na które skarżą się posiadacze wspomnianych urządzeń.

Aktualizacja One UI 6.1.1 dla smartfonów Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra przyniosła nieoczekiwane, negatywne skutki. Posiadacze urządzeń wkrótce po zainstalowaniu nowej wersji oprogramowania zaczęli zgłaszać problem ze zdjęciami z dużym zoomem.

Jak podaje redakcja serwisu sammobile.com, przy poziomach powiększenia od 16x do 19,9x zdjęcia miały wyraźny problem z rozmyciem obrazu i efektem ghostingu. Przyczyniła się do tego najnowsza aktualizacja. Ghosting, to efekt, który powoduje pojawianie się "duchów" obiektów na zdjęciach – dany obiekt pojawia się na obrazie więcej niż raz, w różnych miejscach.

Masz Samsunga S23? Problem jest istotny

Ghosting i dodatkowe rozmycie nie pojawiało się przy dwudziestokrotnym zoomie. To wskazuje na fakt, że przyczyną pojawiania się problemu są błędy oprogramowania lub przetwarzania obrazu.

Samsung potwierdził, że problem faktycznie występuje. Na koreańskim forum dla społeczności Samsunga napisano, że udało się odtworzyć problem, dzięki czemu specjaliści mogą pracować nad wdrożeniem łatki, która usunie problemy z fotografiami.

Aktualizacja powinna pojawić się szybko. Ograniczenie możliwości robienia zdjęć z zastosowaniem zoomu w przedziale 16-19,9x wydaje się problemem na tyle istotnym, że Koreańczycy nie będą go bagatelizować. W końcu jednym z atutów flagowych Samsungów jest dobry aparat.