Kolejna afera ze sprzętem komputerowym w tle? W sieci pojawiły się niepokojące doniesienia o problemach z dyskami Samsung 990 PRO.

Dyski Samsung 990 PRO to jedne z najlepszych SSD dostępnych na rynku - sprzęt wyróżnia się świetnymi, co powinni docenić wymagający użytkownicy. Problem w tym, że użytkownicy skarżą się na niepokojące odczyty dotyczące wytrzymałości nośników.

Problemy z dyskami Samsung 990 PRO

Sprawę naświetlił Robbie Khan z serwisu Neowin. Redaktor kupił dysk Samsung 990 PRO 2 TB i kilka dni później zauważył spadek kondycji dysku do poziomu 99% Wskaźnik informuje o teoretycznej wytrzymałości dysku. W kolejnych dniach spadł on do 95%. Problem w tym, że nie zapisano tutaj szczególnie dużej ilości danych.

Szybki spadek kondycji dysku bez mocnego obciążenia jest niepokojącym zjawiskiem, więc Khan skontaktował się ze wsparciem technicznym producenta (firmą Hanaro Europe BV). Odpowiedź była dosyć zaskakująca - kilkuprocentowy spadek wytrzymałości jest czymś normalnym, ale, jeśli wskaźnik dalej będzie spadać, redaktor może wysłać dysk na procedurę reklamacji (RMA).

Felerny dysk został wysłany do reklamacji. Kilka dni później Khan otrzymał odpowiedź od firmy Hanaro Europe BV, że przesłany nośnik jest sprawny i zostanie zwrócony. Odpowiedź wydawała się kuriozalna, bo redaktor miał dostarczyć firmie dowody na niepokojące „zużycie” sprzętu.

Sprawa została opisana w artykule w serwisie Neowin. Po publikacji firma Hanaro Europe BV ponownie odezwała się do redaktora i zaproponowała mu wymianę dysku lub próbę odtworzenia problemu. Dlaczego firma zaproponowała takie rozwiązanie dopiero po publikacji artykułu? Możemy się domyślać…

W międzyczasie inni użytkownicy dysku zaczęli zgłaszać podobne problemy z dyskami Samsung 990 PRO. Ciekawym przykładem jest dysk Neila Schofielda – wytrzymałość modelu Samsung 990 PRO 2 TB spadła do 64% zaledwie po zapisaniu 2 TB danych (czyli nawet nie 1% deklarowanego współczynnika TBW - ten wynosi 1200 TB).

Na ten moment nie wiadomo z czego wynikają problemy z szybkim spadkiem kondycji dysku. Będziemy śledzić temat i informować Was na bieżąco.

