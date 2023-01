Kupując sprzęt komputerowy można trafić na prawdziwe okazje. Taką historię opisał jeden z użytkowników portalu Reddit, któremu udało się kupić procesor AMD Ryzen 9 5900X za 3 dolary.

Ryzen 9 5900X to procesor, którego chyba nie trzeba przedstawiać. To starszy model z generacji Zen 3 pod płyty główne AMD AM4, który nadal jest świetną propozycją do budowy komputera do grania i pracy.

Kupił uszkodzony procesor Ryzen 9 5900X i go naprawił

Użytkownik bogertonn opisał na portalu Reddit ciekawą historię – udało mu się kupić w lokalnym sklepie uszkodzony procesor AMD Ryzen 9 5900X (układ miał pochodzić ze zwrotów sklepu Amazon). Mówimy o wyjątkowej ofercie, bo procesor kosztował tylko 3 dolary.

Kupiony procesor nie był w najlepszym stanie. Uwagę zwracał porysowany odpromiennik ciepła. Dużo poważniejszym problemem były jednak powyginane piny. Do tego w dwóch miejscach w ogóle brakowało styków. Zresztą zobaczcie sami:

Wbrew pozorom sytuacja nie musiała być przesądzona. Obecne procesory mają sporo nadmiarowych pinów, a część styków odpowiada tylko za opcjonalne funkcje. W tym przypadku brakujące piny odpowiadały za obsługę audio.

bogertonn naprostował powyginane piny i zamontował procesor w komputerze. Okazało się, że procesor działa i bez problemu wytrzymuje wielogodzinne obciążenie.

Procesor Ryzen 9 5900X obecnie kosztuje około 350 dolarów, więc na zakupie i naprawie udało się zaoszczędzić ponad 300 dolarów. Oczywiście to wyjątkowy przypadek, a kupujący może mówić o sporym szczęściu. Czasami jednak warto pobawić się uszkodzonym sprzętem i go naprawić.

