Nowe karty graficzne imponują osiągami, ale nie każdy zdaje sobie sprawę z problemów topowych konstrukcji. Amerykański serwisant NorthridgeFix opublikował nagranie, gdzie analizuje najczęstsze usterki kart GeForce RTX 4090.

Karta graficzna GeForce RTX 4090 to obecnie topowa konstrukcja, która dominuje we wszelkich rankingach wydajności. Dla wielu to marzenie, niestety dosyć kosztowne - w zależności od modelu, cena takiego sprzętu oscyluje w granicach 9-12 tys. złotych.

Problem w tym, że topowa konstrukcja na rynku ma poważne problemy. Nie chodzi tylko o sławne problemy z palącą się wtyczką zasilania 12VHPWR. Serwisant NorthridgeFix opublikował nagranie, gdzie przeanalizował najczęstsze problemy z kartami GeForce RTX 4090.

Najczęstsze problemy z kartami GeForce RTX 4090

NorthridgeFix otrzymał 19 uszkodzonych kart graficznych GeForce RTX 4090, które na szybko sprawdził po odpakowaniu. Wnioski mogą wydawać się zaskakujące.



Nadłamany laminat to powszechna usterka w topowych, ciężkich kartach graficznych

W większości kart pojawiły się problemy z nadłamaną lub złamaną płytką drukowaną przy złączu PCI-Express. Usterkę w teorii da się naprawić, jednak w większości przypadków jest to całkowicie nieopłacalna metoda (a do tego niezbyt pewna). Taki sprzęt najczęściej nadaje się do kosza.

Przyczyną problemów jest waga karty i niedopracowanie konstrukcji. Dotyczy to jednak wszystkich topowych kart graficznych. Wydajne modele wymagają zastosowania wydajnego chłodzenia, które często waży około 2 – 2,5 kg. Zamontowanie karty poziomo w złączu na płycie głównej, w dłuższej perspektywie, może powodować wyginanie, nadłamywanie lub nawet wyłamywanie płytki drukowanej.

Jak zapobiegać problemom z kartami graficznymi?

Większość producentów dodaje do topowych kart graficznych dodatkowe wsporniki, które mają zabezpieczyć wyginaniu lub wyłamywaniu laminatu. Warto je stosować, by później uniknąć podobnych problemów jak w materiale NorthridgeFix.



Wspornik dodawany do karty graficznej Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC

Inna sprawa dotyczy wysyłanych komputerów, na które mogą działać jeszcze większe siły. W takim przypadku najlepiej w ogóle wymontować kartę graficzną z obudowy i zapakować ją w osobnej przesyłce.

Źródło: YouTube: NorthridgeFix