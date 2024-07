Problemy z działaniem procesorów Intel Core 13. i 14. generacji mogą dotyczyć większej liczby modeli niż pierwotnie podejrzewano. Co więcej, wadliwe chipy mają być uszkodzone w nieodwracalny sposób.

W ostatnich miesiącach sporo się mówi o problemach z działaniem procesorów Intel Core 13. i 14. generacji. Przy mocniejszym obciążeniu komputera, system potrafi się zawiesić lub wyświetlić tzw. blue screena. Według niektórych źródeł, takiej awarii doświadcza ponad połowa nowych procesorów.

Niedawno Intel zidentyfikował przyczynę problemów. Usterka ma być spowodowana błędami w oprogramowaniu, które doprowadza zbyt wysokie napięcie do procesora i doprowadza do degradacji sprzętu. Konieczne będzie opracowanie nowego mikrokodu i aktualizacja BIOSów do płyt głównych. Odpowiednia poprawka ma trafić do partnerów najpóźniej w połowie sierpnia.

Serwis The Verge dopytał producenta o szczegóły problemów.

Problem jest poważniejszy niż podejrzewano

Początkowo podejrzewano, że problem dotyczy tylko modeli Core i7 i Core i9 z odblokowanym mnożnikiem (dopisek K). Rzecznik Intela Thomas Hannaford potwierdził, że usterka może dotyczyć także zwykłych modeli o współczynniku TDP 65 W (bez dopisku K).

The Verge: Ile układów scalonych, według szacunków firmy Intel, może zostać nieodwracalnie dotkniętych tymi problemami?

Intel: Procesory Intel Core 13. i 14. generacji do komputerów stacjonarnych o mocy bazowej 65 W lub wyższej - w tym warianty K/KF/KS i 65 W inne niż K - mogą być dotknięte problemem podwyższonego napięcia. Nie oznacza to jednak, że wszystkie wymienione procesory są (lub będą) dotknięte problemem podwyższonego napięcia.

Intel kontynuuje walidację, aby zapewnić, że scenariusze niestabilności zgłoszone firmie Intel w odniesieniu do procesorów Core 13. i 14. generacji do komputerów stacjonarnych zostaną rozwiązane.

Klientom, którzy doświadczają lub doświadczali objawów niestabilności w swoich procesorach do komputerów stacjonarnych 13. i/lub 14. generacji, Intel nadal zaleca skontaktowanie się z działem obsługi klienta Intel w celu uzyskania dalszej pomocy. Ponadto, jeśli klienci doświadczyli tych objawów niestabilności na swoich procesorach do komputerów stacjonarnych 13. i/lub 14. generacji, ale ich wnioski o RMA zostały odrzucone, prosimy o skontaktowanie się z działem obsługi klienta firmy Intel w celu uzyskania dalszej pomocy i środków zaradczych.

Poprawka nie pomoże wadliwym procesorom

Rzecznik firmy Intel zwraca uwagę, że przygotowywana poprawka pomoże jedynie w przypadku nieuszkodzonych procesorów. W przypadku zdegradowanych układów, które już wykazują problemy ze stabilnością, konieczna będzie wymiana sprzętu.

The Verge: Czy Intel przewiduje, że poprawka będzie skuteczna w przypadku chipów, które były już w użyciu, ale nie doświadczyły jeszcze objawów (tj. niewidocznej degradacji)? Czy te procesory po prostu będą tylko dłużej działać bez problemów?

Intel: Intel jest przekonany, że poprawka mikrokodu będzie skutecznym rozwiązaniem zapobiegawczym dla procesorów, które są już w użyciu, choć walidacja nadal zapewnia, że scenariusze niestabilności zgłaszane do Intela w odniesieniu do procesorów Core 13/14 generacji do komputerów stacjonarnych są rozwiązywane.

Intel bada opcje łatwej identyfikacji procesorów dotkniętych lub zagrożonych w systemach użytkowników końcowych.

Możliwe, że łatka zapewni pewną poprawę niestabilności obecnie dotkniętych procesorów; jednak klienci doświadczający niestabilności w swoich systemach opartych na procesorach do komputerów stacjonarnych 13. lub 14. generacji powinni skontaktować się z obsługą klienta firmy Intel w celu uzyskania dalszej pomocy.

Producent nie odpowiedział, w jaki sposób klienci mają udowodnić problemy z działaniem sprzętu ani czy zamierza przedłużyć gwarancję na procesory. Wiadomo również, że nie planuje on wstrzymywać ani wycofywać wadliwych modeli ze sprzedaży do czasu opracowania poprawki oprogramowania.