Firma AMD wycofuje procesory Ryzen 9000. Producent mówi o niespełnieniu oczekiwań jakościowych, przez co konieczne było przesunięcie sklepowej premiery.

Premiera procesorów AMD Ryzen 9000 jest wyczekiwana przez wielu graczy i profesjonalistów. Producent zapowiedział znaczny wzrost wydajności i efektywności energetycznej, a do tego możemy liczyć na kompatybilność układów z obecnymi płytami głównymi AM5.

Jakiś czas temu komunikowaliśmy, że premiera procesorów została zaplanowana na 31 lipca. Jeśli czekaliście na nowe jednostki, to niestety musimy was zmartwić. Producent zdecydował się przesunąć sklepową premierę jednostek ze względu na wykryte problemy.

AMD przesuwa premierę procesorów Ryzen 9000

Jak informuje serwis Tom’s Hardware, firma AMD zdecydowała się wycofać wszystkie procesory Ryzen 9000 dostarczone sprzedawcom na całym świecie i przesunąć sklepową premierę sprzętu - modele Ryzen 5 9600X i Ryzen 7 9700X mają zadebiutować 8 sierpnia, a Ryzen 9 9900X i Ryzen 9 9950X dopiero 15 sierpnia.

W przesłanym oświadczeniu czytamy:

„Doceniamy emocje związane z procesorami z serii Ryzen 9000. Podczas końcowych kontroli okazało się, że początkowe jednostki produkcyjne, które zostały wysłane do naszych partnerów handlowych, nie spełniały naszych oczekiwań jakościowych. Aby zachować najwyższą jakość dla każdego użytkownika procesorów Ryzen, współpracujemy z naszymi partnerami handlowymi, aby zastąpić początkowe jednostki produkcyjne nowymi egzemplarzami.

W rezultacie nastąpi krótkie opóźnienie w dostępności detalicznej. Procesory Ryzen 7 9700X i Ryzen 5 9600X trafią do sprzedaży 8 sierpnia, a procesory Ryzen 9 9950X i Ryzen 9 9900X 15 sierpnia. Jesteśmy dumni z dostarczania wysokiej jakości doświadczeń dla każdego użytkownika procesorów Ryzen i cieszymy się, że nasi fani będą mieli wspaniałe doświadczenia z nową serią Ryzen 9000” - powiedział Jack Huynh, AMD SVP i GM of Computing and Graphics.

Ważna decyzja producenta

AMD w lakonicznym komunikacie podaje, że pierwsze partie procesorów nie spełniały oczekiwań jakościowych. Przedstawiciel producenta przekazał redakcji Tom's Hardware, że problem nie wymaga przeprojektowania procesorów i nie spowoduje zmian w już zdefiniowanych specyfikacjach różnych modeli.

Producent sprawdzi procesory wycofane z rynku, aby zidentyfikować te, które mogą mieć potencjalne problemy, a następnie zwróci nienaruszone modele do kanałów sprzedaży detalicznej. Oznacza to, że nie wszystkie chipy są dotknięte tym problemem.

Wycofanie procesorów z dystrybucji będzie na pewno ogromnym przedsięwzięciem, szczególnie że niektóre modele już przedpremierowo trafiły do klientów. Jest to jednak odpowiedzialna decyzja, zwłaszcza w świetle problemów Intela, który od kilku miesięcy zmaga się z awariami swoich procesorów, co mocno wpłynęło na wizerunek firmy. AMD, jak widać, nie chce popełnić tego samego błędu. Ważne, że decyzja zapadła jeszcze przed premierą.