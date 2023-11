Nowe procesory na horyzoncie! Intel potwierdził plany wprowadzenia słabszych modeli dla komputerów i laptopów. Nie będą to jednak całkowicie nowe jednostki.

Premiera procesorów Intel Core 14. generacji nie należała do specjalnie zaskakujących wydarzeń. Producent po prostu odświeżył modele z poprzedniej serii – Core i7-14700K zaoferował więcej rdzeni, a Core i9-14900K wprowadził już tylko kosmetyczne zmiany w taktowaniach.

Intel zapowiada nowe procesory

Jako pierwsze na rynku zadebiutowały modele z odblokowanym mnożnikiem (przewidziano tutaj możliwość podkręcenia procesora). Wygląda jednak na to, że to dopiero początek premier nowych modeli - według informacji ujawnionej na konferencji w Chinach, w planach są kolejne układy należące do 14. generacji Core.

Producent potwierdził kolejne modele dla komputerów stacjonarnych Raptor Lake Refresh S, ale tym razem o współczynniku TDP 65 W (najpewniej chodzi o zwykłe modele bez opcji podkręcania). W planach są też specjalne wersje przeznaczone na chiński rynek, ale nie ujawniono tutaj żadnych konkretów (być może chodzi o modele podobne do Core i5-13490F i Core i7-13790F).

Dodatkowo możemy oczekiwać modeli Raptor Lake Refresh HX, które trafią do topowych laptopów do gier oraz mobilnych stacji roboczych.

Kiedy premiera nowych procesorów?

Zapowiedź kolejnych modeli nie powinna być dla nas zaskoczeniem, bo podobnie wyglądało to w przypadku poprzednich generacji (najpierw pojawiały się wersje do podkręcania, a później standardowe modele oraz mobilne odpowiedniki). W tym przypadku też nie powinniśmy oczekiwać znaczących zmian.



Firma NZXT przypadkowo opublikowała pełną listę wspieranych procesorów Core 14. generacji

Nowe procesory najpewniej zadebiutują na początku przyszłego roku podczas targów CES 2024. Zbliżającą się premierę potwierdzają przecieki ze stron producentów płyt głównych, którzy już dodali wsparcie dla nowych jednostek (a przy okazji potwierdzili plany wprowadzenia takich modeli).

