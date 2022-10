Minął dokładnie tydzień od wprowadzenia procesorów AMD Ryzen 7000 do sprzedaży. Można zatem przygotować małe podsumowanie premiery układów na podstawie danych ze sprzedaży.

AMD do tej pory wprowadziło do sprzedaży cztery procesory z serii Ryzen 7000: 6-rdzeniowy Ryzen 5 7600X, 8-rdzeniowy Ryzen 7 7700X, 12-rdzeniowy Ryzen 9 7900X oraz 16-rdzeniowy Ryzen 9 7950X.

Powiedzmy sobie szczerze - nie są to tanie procesory (szczególnie na tle wcześniejszych modeli Ryzen 5000). Do tego dochodzi kosztowna platforma, bo trzeba do nich doliczyć drogą płytę główną AM5 i niezbyt tanie pamięci DDR5 RAM.

Procesory Ryzen 7000 cieszą się sporą popularnością

Jak to się przekłada na sprzedaż? Użytkownik TechEpiphany zebrał statystyki sprzedaży procesorów w dużym, niemieckim sklepie MindFactory (można zatem przyjąć, że to dosyć wiarygodne dane pokazujące popularność sprzętu).

rozwiń

Okazuje się, że wysoki koszt zakupu nie odstrasza klientów (przynajmniej w Niemczech). Co prawda nadal dużo chętniej wybierają oni starsze modele Ryzen 5000, ale nowe jednostki też cieszą się sporą popularnością – tylko w pierwszym tygodniu sklep sprzedał 850 procesorów Ryzen 7000 pod AM5. Mówimy więc o trochę mniejszej ilości, niż w przypadku modeli Intela pod LGA 1700.

Jeśli chodzi o nową serię, największą popularnością cieszą się modele Ryzen 9 7950X, Ryzen 7 7700X i Ryzen 9 7900X (ponad 200 sprzedanych egzemplarzy). Najmniejszą zaś Ryzen 5 7600X (70 sprzedanych egzemplarzy). Nie powinno nas to jednak dziwić, bo wysoki koszt platformy mocno obniża opłacalność (pozornie) taniego modelu.

Warto jednak zaznaczyć, że niedługo swoje nowe modele wypuści Intel. Procesory Core 13. generacji mają oferować dużo lepsze osiągi przy zbliżonej cenie, zatem mogą pokrzyżować szyki AMD i okazać się jeszcze lepszą propozycją od Ryzenów 7000. Wszystkiego jednak dowiemy się po premierze i testach.

Źródło: AMD, Twitter @ TechEpiphany