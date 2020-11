Przywrócić to, za co kochamy klasyczne FPS-y i wnieść to na jeszcze wyższy poziom. Taki był cel twórców gry Prodeus i wygląda na to, że nie tylko mieli dobry pomysł, ale też wiedzieli, jak go zrealizować.

Prodeus już na Steamie. Zbiera niemal wyłącznie pozytywne recenzje

Niespełna trzy tygodnie temu na Steamie zadebiutował Prodeus w ramach programu wczesnego dostępu. Szansę tej nieukończonej jeszcze strzelance dało już sporo graczy, a ponad tysiąc z nich zdecydował się na wystawienie ocen. I wiesz co, są „przytłaczająco pozytywne”: wirtualny kciuk w górę uniosło aż 97% z nich.

Ci, którzy nie tylko wystawili ocenę, ale też podzielili się uzasadnieniem, zwracają uwagę na to, że jest to bliski doskonałości FPS w stylu klasycznych tytułów z pierwszym DOOMem i Quakiem na czele. Rozgrywka jest szalenie dynamiczna, kolejne typy broni zachwycają i dają dużo frajdy podczas siania spustoszenia na mapach, projekty lokalizacji nie dają zbyt wielu powodów do narzekania, a łącząca w sobie elementy retro i nowoczesne oprawa wizualna zdecydowanie cieszy oczy.

Zobacz najnowszy zwiastun Prodeus z okazji premiery na Steamie:

Prodeus ma pozostać w programie wczesnego dostępu przez 8 do 12 miesięcy. Spodziewamy się więc premiery pełnej wersji pod koniec przyszłorocznych wakacji lub chwilę po nich. Jeśli nie chcesz czekać, to możesz kupić grę za 90 złotych bez grosza i od razu cieszyć trwającą aktualnie około 4 godzin kampanią dla jednego gracza oraz edytorem poziomów. Zainteresowany?

Źródło: Valve, Humble Games

