Medal of Honor: Above and Beyond nie jest może spełnieniem marzeń wszystkich fanów tej serii strzelanin, ale chętni do zabawy zapewne się znajdą. Zanosi się na to, że będą mieli czego posłuchać.

Medal of Honor: Above and Beyond z muzyką Michaela Giacchino

Od zapowiedzi Medal of Honor: Above and Beyond wiadomo, iż grono odbiorców tego tytułu będzie mocno ograniczone, do posiadaczy gogli Oculus Rift. Twórcy zapewniali, że zadbają o odpowiednie wrażenia wizualne, ale nie skupiali się na oprawie dźwiękowej. Okazuje się, że i tutaj gra powinna mieć się czym pochwalić.

I nie chodzi o same odgłosy z pola bitwy, ale o muzykę. Jej przygotowaniem zajmuje się bowiem Michael Giacchino, kompozytor wyróżniony między innymi Oskarem i nagrodą Grammy. W swojej karierze pracował przy takich markach filmowych jak Gwiezdne Wojny, Pixar, Park Jurajski czy Planeta Małp. Skomponował również ścieżkę dźwiękową do Medal of Honor z 1999 roku. Przy Medal of Honor: Above and Beyond współpracuje z reżyserem gry, Peterem Hirschmannem, a także kompozytorką Nami Melumad.

Próbka muzyki przygotowanej do Medal of Honor: Above and Beyond przez wspomnianych kompozytorów jest już dostępna na najpopularniejszych platformach streamingowych, między innymi Spotify, Amazon Music i iTunes.

Premierze gry ma towarzyszyć wydanie pełnej ścieżki dźwiękowej. Nie będziemy czekać na to szczególnie długo, ponieważ wspomniana premiera odbędzie się już 11 grudnia.

