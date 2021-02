To wielki finał plebiscytu Produkt Roku 2020, w którym redaktorzy i czytelnicy benchmark.pl nominowali, a następnie głosowali na najlepsze produkty ubiegłego roku. Oto te, które zebrały najwięcej głosów w poszczególnych kategoriach.

Produkt Roku 2020 – wyniki są już znane

Wreszcie są! Poznaliśmy wyniki benchmarkowego plebiscytu Produkt Roku 2020. Trwające niespełna dwa tygodnie głosowanie było szalenie emocjonujące. Choć wśród gier czy telewizorów lider był od początku ten sam i nie zmienił się aż do końca, w innych kategoriach walka toczyła się aż do północy z 31 stycznia na 1 lutego, kiedy to zakończyliśmy przyjmować głosy. Do ostatniego momentu nie mogliśmy być pewni, jaki model zostanie smartfonem roku czy też który sprzęt AGD będzie tym zwycięskim.

Gorąco dziękujemy Wam za udział, a o tym, ze Wasze zaangażowanie było niemałe, najlepiej świadczy fakt, że łącznie oddaliście prawie 16 tysięcy głosów. Aby uniknąć nieuczciwego nabijania głosów, nasz system zweryfikowł je za pomocą mechanizmu antyspamowego. W efekcie mamy pewność, że to właśnie te produkty z 2020 roku są Waszym zdaniem najbardziej godne polecenia. No właśnie – jakie? Oto ostateczne wyniki we wszystkich 25 kategoriach!



Wyróżnienie, jakie otrzymują zwycięzcy

Zwycięzcy plebiscytu Produkt Roku 2020 według czytelników benchmark.pl:

Gra PC: Cyberpunk 2077

Gra na konsolę: The Last of Us: Part II

Akcesoria do gier: Sony DualSense

Platforma do gier: Sony PlayStation 5

Smartwatch: Samsung Galaxy Watch 3 45 mm

Opaska fitness: Xiaomi Mi Band 5

Monitor: Samsung Odyssey G9

Telewizor: LG 55CX3LA

Głośniki: Samsung HW-Q70T

Słuchawki: Jabra Elite 75T

Laptop: ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX550LXS-HC124T

Smartfon: Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Smartfon do zdjęć: Huawei P40 Pro

Aparat Fotograficzny: Canon EOS R6

Procesor: AMD Ryzen 5 5600X

Nośnik danych: Samsung SSD 980 PRO

Karta graficzna: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080

Płyta główna: ASUS ROG Maximus XII Hero (WI-FI)

Małe AGD: iRobot Roomba i3+

Duże AGD: Samsung QuickDrive WW10M86INOA

Sprzęt sieciowy: TP-Link Archer AX50

Obudowa: be quiet! Silent Base 802 Window Black

Wideorejestrator: Xiaomi 70mai A800 + RC06

Oprogramowanie: Microsoft 365 Personal

Innowacja: Starlink

Zwycięskie produkty już znasz. Chcesz zobaczyć jaka konkurencja nie dała im rady i jaki był rozkład głosów? Pełne wyniki możesz zobaczyć tutaj:

Wyniki plebiscytu Produkt Roku 2020

Daj znać, czy zwyciężyli Twoi faworyci. A może pokusisz się o własne krótkie podsumowanie tego roku w branży technologii i elektroniki użytkowej? Sekcja komentarzy jest Twoja!

Źródło: informacja własna